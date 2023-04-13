月初雲南奪命車禍兩港人傷 政府接查詢後披露

福建意外 稱4港人死港司機受查

本報另得悉，剛過去的長假期間有港人在雲南遇交通意外身亡，涉事車輛翻側跌落山崖。特區政府發言人回覆查詢稱，4月初獲悉一宗在雲南香格里拉的交通意外個案，一輛內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷及兩名內地居民死亡。受傷港人中一人已出院，一人情况穩定。

至於本報昨日報道的福建交通意外，發言人經查詢後再公布，事件中4名香港居民死亡、肇事香港司機受輕傷。發言人補充，該名司機正在當地接受調查。

黎棟國：首要施援 公布涉多重考慮

黎棟國表示，相關部門每日收到不同求助個案，而部門首要職責為幫助遇害人，是否公布單一個案應考慮人手資源、發放相關消息對公眾是否有益等。他補充，據其理解，有關部門必定公布涉及「公眾關注點」的個案，如旅遊巴翻側有多人傷亡、意外中有傷者失去知覺而未能聯絡家屬等。黎同意公布死傷個案可提醒司機小心駕駛，惟「公布有好多種不同形式」，認為毋須逐一公布各宗交通意外，有關部門可定期公布統計數字。

對於有稱港府會公布本地的交通意外，認為發生在內地的交通意外應採取相近做法。黎棟國指出，做法是從市民出行、交通系統角度出發，公布相關資訊可避免市民前往意外範圍，防止交通擠塞。

田北辰認為，不能假定每宗個案死傷者家屬均得悉意外，認為「港人遇事，應報盡報」。他另促請港府交代公布相關個案的標準，否則「不明白點解以前有講，但𠵱家唔講」。