陳弘毅：覆核現實意義不大 湯家驊：港無權覆核國安委

陳：無論裁決如何 須看開審時法律

另外，正訪京的大律師公會主席杜淦堃昨見記者時表示，案件已進入司法程序，現階段不適合評論。律師會以案件已進入司法程序，不作評論。

本案是首宗針對國安委的司法覆核案，《港區國安法》14條列明國安委的決定不受司法覆核，而黎智英一方主張國安委建議拒批工作簽證非14條列明的3項國安委職責，故可透過司法覆核挑戰。

湯家驊認為，14條列明的職責僅「指導性」，重申國安委代表中央政府，是否越權須由中央判斷，「唔係特區政府作為一個地方政府嘅權力範圍之內」。他說，過往大部分有關入境處簽證的司法覆核案均敗訴，相信本案亦「相當困難」。

梁美芬：拒批簽證建議 與修例沒矛盾

至於國安委判斷Owen參與黎智英案有國安風險，是否推翻終院早前批准其專案認許，湯家驊稱判辭一再強調法庭沒考慮國安問題，相信沒牴觸。

政府已提出修訂《法律執業者條例》，限制海外律師參與國安案件。立法會議員、基本法委員會委員梁美芬認為，國安委建議拒向Owen批簽證與修例沒矛盾。她指出，Owen的問題一開始已可透過簽證解決，而修例不僅處理單一案件，旨在釐清海外律師本質上不能參與國安案件的法律原則，予社會清晰信息，否則將不斷再有海外律師申請，也沒理由把有關責任推給入境處。

梁美芬又說，國安委根據國安法有權命令入境處拒批簽證，今次僅提建議的結果亦相同，因入境處不會不配合國安委。

立法會議員謝偉俊說，修例是「向前看」，將來或有案件適用，不認為Owen無法代表黎智英就不用修例。

（港區國安法）