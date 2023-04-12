站馬桶助村民裝熱水爐 企嶺下新圍村長跌死

何弟說，何連生約18歲時移居英國，在當地任職廚師，與妻育有一對兒女，已長大並有自己家庭，兄長退休後約60歲回流返港，雖然身形瘦削，但身體良好，少有病痛，其村長任期踏入第二屆，「4年一屆，今屆年頭開始冇人同佢競爭，所以延長任期」。

弟稱熱心助人

懂多樣維修不會拒絕人

何弟形容哥哥性格友善，「完全唔會有惡意」，且熱心助人，即使鄰村有人求助也願意協助，包括裝修、換水喉等，「邊個叫佢做嘢佢都會做」。他說曾勸哥哥「唔好做咁多嘢」、「你後生點做都得我唔理你，你今年70幾歲點做嘢呢？爬上爬落咁辛苦」，兄長回應「應承咗人唔做唔得」。

何弟憶述，前日接到通知趕到現場，哥哥已倒臥地上，他估計當時哥哥穿拖鞋站在馬桶上協助村民裝熱水爐，「睇吓人裝得好唔好、正唔正」，其後疑因廁所板濕滑而跣腳墮下，頭撞廁所雲石門檻受傷，在場者因不懂急救，「周圍搵人，當搵到我個陣已經成約20分鐘，我同佢做心外壓，發現佢個口有假牙，之後同佢攞出嚟，但當時佢都冇晒知覺」，身體開始變黑，救護員到場將他送院，其後不治。

疑頭撼雲石門檻 在場無人懂急救

何弟說哥哥聰明，自學並熟悉多樣維修。他說昨已將哥哥死訊告知九旬母親，「唔接受都要接受，人都走咗」。記者昨到訪死者住所，見屋外有魚缸、鳥籠，何弟稱兄長生前飼養很多小動物，包括狗、蜜蜂、斑鳩、錦鯉。