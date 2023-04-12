警官：保釋還押犯共處一室 手帶可重戴成漏洞

上庭程序靠「叫名」認人

該名熟悉刑事程序的資深警官分析目前相關程序有多處潛在漏洞，包括現時警方將「還押犯」及「保釋犯」置於法庭內同一羈留室，應將兩者分開。其二，由於疑犯被捕後帶返警署時已被沒收身分證等個人物品，在隨後不同上庭程序只靠「叫名」認人，亦沒有明文規定須由兩名警員雙重核對疑犯身分。其三，現時上庭被告會戴上類似醫院病人所戴的膠手帶，可重複穿戴，而一般情况下被告在羈留室毋須戴上手銬。他相信警隊日後內部檢討時會檢視有關手帶款式，以及是否需加強核實身分程序等。

大狀：警疑核對身分證出錯

默許被告交談「促成交易」

大律師嚴康焯表示，據他觀察，裁判法院每個羈留室可容納20至30人，通常由2至3名懲教人員或警員看守一個羈留室，被告或能低聲交談。由於被告的身分證、錢包等放入俗稱「包頭」的財物袋內，因此執法人員單靠被告膠手帶資料及「叫名」認人。除非出入警署、交給懲教署接手等程序，否則相關人員不會核對被告的身分證，而被告所戴手帶亦非高科技產品。

大律師陸偉雄表示，如被告獲准保釋，會獲警員發還「包頭」，確認財物齊全後，理論上警員要核對被告與其身分證上的容貌是否脗合。他形容案中負責此程序的警員責無旁貸，因為除了牽涉確認被告身分，更涉及個人財物，作為警員須確保被告取回屬於自己的財物。他說今次案件除涉及警員疑核對身分證出錯，另一重點在於負責看管的警員默許兩名被告交談，涉及討論利益、討價還價，最終「促成一宗交易」。

閉路電視或有盲點

陸又說，執法人員會盡量將被告平均分配在不同羈留室，再分批上庭應訊，一般每個羈留室起碼有8至10名被告。據他了解，羈留室設有小量閉路電視，但未必拍攝到全部情况，因為部分羈留室內有廁所，無可能連如廁都拍攝。他建議執法部門加派人手，嚴禁被告交談，亦不可讓被告坐得太近，避免他們暗中交換手帶，而在羈留室加裝閉路電視亦是可行辦法，但須平衡監管與保護私隱。