2萬報酬利誘 法院羈留室交換手帶 與保釋犯掉包 販毒被告越柙

助越柙家暴案被告 涉誤導警方被捕

據悉，警方高層高度關注事件，現時首要是追捕在逃疑犯歸案，稍後或會展開紀律調查，調查負責看管疑犯及處理保釋程序的警員及各人上司，了解是否有人為疏忽，初步相信事件涉及「一連串」人為失誤，不涉警員收取利益。

警或紀律調查 料涉連串人為失誤

警方表示，就處理羈留者有既定程序指引，亦會檢討每一宗「從合法羈押逃脫」案件，以防再次發生。警方未回應會否有警員受查。司法機構稱，事件在西九龍法院大樓羈留室發生，其運作由執法人員管理，警方正在調查有關案件，司法機構不宜評論執法部門的羈押及身分認證安排；司法機構會按一貫安排，繼續考慮執法部門的運作需要，於法院大樓推行合適的保安措施。

越柙的陳姓男子（37歲）報稱售貨員，涉嫌於上周五（7日）在油麻地炮台街73至79號外非法販運危險藥物，以及同日同地故意阻撓在正當執行職務的警務人員。他原被法庭下令還押，案件押後至6月2日再提堂，由於案件牽涉毒品數量多，有可能轉介高院。據悉陳有案底，不排除熟知保釋程序。至於案中另一林姓男子（24歲）報稱侍應，涉於周日（9日）在旺角富邦大廈單位內襲擊同居女友，被控「襲擊致造成身體傷害」，原獲准以500元保釋，至4月24日再提堂。

疑警員未認真核對證件照片

兩人前日提堂後被送往法院內的臨時羈留室，當日仍為公眾假期，據悉法院加開特別聆訊，處理長假期積壓的案件，故羈留室內疑犯比平日多。陳在羈留室口頭提出以2萬元利誘林交換供核實身分的手帶，並互相說出身分證號碼等個人資料，最終陳以林的身分完成保釋手續，離開法院。據了解，林早前報失身分證，當天持有臨時身分證明書，疑有警員處理保釋時只核對對方名字及身分證號碼，未有認真核對照片。

警方在移交林予懲教署前發現事件，以涉嫌誤導警務人員拘捕林，同時追出法院，但陳已去如黃鶴。警方經調查後，再以協助罪犯罪拘捕陳的31歲妻子，指她向在逃丈夫提供數千元協助逃走。案件列作從合法羈押逃離、誤導警務人員及協助罪犯，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

稱聞所未聞促檢討程序

議員倡指紋瞳孔核實身分

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤形容事件聞所未聞，暫未知「掉包」二人是否樣貌或姓名相似。他說事件反映警方在處理保釋程序有漏洞，除調查案件是否有預謀、有否人為失誤外，亦應檢討如何核實獲保釋者的身分，例如經兩名警員雙重認證、核對指模等。新民黨議員、保安局前局長黎棟國說，印象中是首次發生同類事件，「掉包放咗人走一定係錯㗎啦，係有人出錯定制度？會唔會見佢講到晒資料就ok？」認為警方需調查清楚。

立法會保安事務委員會委員、工聯會鄧家彪形容事件令人愕然，「好似拍戲咁」，相信牽涉一連串人員失誤，又或有警員「慣咗睇手帶、見佢講到資料就得」。他強調罪犯會千方百計逃避審訊，不能相信他們會「乖乖地」戴好手帶並交代個人資料，建議以指紋、瞳孔認證等高標準核實身分，已去信委員會跟進事件。新民黨容海恩在昨日立法會特別財委會會議問及，羈留室有「走犯」風險，司法機構會否檢視流程及引入科技加強保安，「我哋唔應該將個問題賴晒警方或者執法部門」。司法機構政務長梁悅賢回應稱，如負責的政府部門認為需要加強或者防止有關問題發生，司法機構願意商討，並採取可行措施。

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