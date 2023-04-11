港人外遊豪花 飲食業嘆長假生意跌五一不樂觀

昨逾46萬人次回港

據機管局網站顯示，昨早6時起計算，全日有230抵港航班。本報記者昨午2時在接機大堂觀察，兩個出口人流絡繹不絕，人潮4時起增多，不少人推着多件大型行李，整箱食品放在行李上，部分盒面印有韓文、日文或「台灣特產」；有市民稱過關順暢，連同提取行李僅花20分鐘。

林女士與胞姊兩個家庭到東京旅遊6天後回港，迪士尼精品、手信及行李堆滿兩架手推車。她說，單是機票6人花費7萬元，行程主要在迪士尼遊玩及留宿，另花近4萬元購物，連同酒店及租車，共花10多萬元，「都冇（就住花錢）㗎，疫情冇去旅行，𠵱家咪使番以前冇使嗰啲囉」。梁氏夫婦到捷克布拉格遊玩7天，共花4萬多元，稱是疫後首次外遊，故消費方面沒限額。

不少人亦趁假期北上探親或旅行，羅湖口岸下午起出現長長人龍，一度由口岸排到羅湖商業城，關口有廣播通知，清明及復活節期間毋須掃用作健康申報的「黑碼」；落馬洲口岸下午2時仍未見人龍，有市民半小時內完成過關手續，未見「打蛇餅」。

昨至晚上9時，入境處在各口岸錄得約46萬人次入境。當中經羅湖管制站約有9.9萬人次，經落馬洲支線約8.6萬；深圳灣及港珠澳大橋入境人次分別為6.2萬及5.4萬；高鐵西九龍站及香港機場各有逾4萬人次入境。入境處早前預計昨為入境高峰期，料51.9萬人次入境。

黃家和盼消費券刺激市道

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在港台《千禧年代》表示，近日大批人外遊衝擊本地餐飲業，業界平日每天有約2.8億至3億元生意額，以往旺季每日可達4億元以上，惟過去數天市面淡靜，每日生意額只有2.3億至2.5億元。他表示，現時較少市民外出晚市堂食、本港經濟未完全復蘇、業界因缺人手而縮短晚市時間等，均影響生意額。

黃又說，業界一直評估農曆新年後、5至6月前為飲食業淡季，期望下周日（16日）派發消費券、五一黃金周內地訪港客增加等可刺激市道，但他擔心五一效應或比過去減退。