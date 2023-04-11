港協祝賀 網民批「攞彩」

楊潤雄：球隊表現優秀 創另一高峰

港協在facebook專頁祝賀，稱將一如以往全力支持本港運動員訓練及作賽，並與各體育總會繼續合力提升體育發展水平。不少網民在帖文留言，批評港協「卸責就第一時間衝出黎（嚟），攞彩又係第一時間出黎（嚟）認叻」、「好成績，人地（哋）播錯歌，就罰自己人；好成績，今次播啱歌，功就自己邀」，又問「暫停左（咗）（冰協）會籍未？暫停咗就唔好再認親認戚」等。港協昨回覆本報查詢，重申絕對尊重並肯定冰協運動員和領隊付出的立場，始終如一。冰球男港隊2月到波黑比賽，主辦方播國歌出錯引起連串風波，港協已啟動程序暫停香港冰球協會會員資格，要求冰協就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理，在5月4日前提交書面解釋。

對於女子隊在羅馬尼亞作賽時，主辦單位又再險釀播錯國歌，立法會議員江玉歡昨稱，這反映「即使體育總會想做到萬無一失，去到最後一分鐘仍有出錯可能」；強調最直接解決方法是由港府出錢向搜尋引擎購入服務，將正確國歌版本置頂。她說，領隊出賽要兼顧球員及處理國歌壓力很大，有時球隊甚至在無領隊下出賽，而不同地方有不同管理方式，若每次要求事先檢查國歌或會惹主辦方誤會，「為何世界各地球隊不用，唯獨港隊如此緊張，未勝出比賽已要求檢查」，認為換着本港主辦比賽都會感到欲檢查單位「無禮貌」。她稱事件並非政府或冰協出錯，「體育歸體育，政治歸政治」，無必要由運動員承擔不必要壓力。