資助重要 女冰隊長盼港隊朝世一進發 稱領隊每次盡責核對國歌 小組奪冠冰協謝各界支持

「知國歌重要」 領隊關婉儀着官員毋須擔心

冰協感謝社會各界近日對冰球運動員的支持，而關婉儀在昨日頒獎前，表明請特首和官員毋須擔心，稱「知道國歌比一切重要」，保證在頒獎禮前再檢查。

天寒作賽隊員傷風 隊長服止痛藥上陣

政府及港協昨均發稿祝賀（見另稿）。隊長李雅婷昨在羅馬尼亞接受本報電話專訪，憶述對賽羅馬尼亞期間，肩膀一度被撞傷而紅腫，服用止痛藥紓緩後堅持上陣與隊員並肩作戰。她稱當地天氣寒冷，部分隊員出現傷風和咳嗽等症狀，而隊員間互相照顧，期望在狀態大勇下代表香港出賽。

奪冠落淚 關：未見過運動員如此搏命

關婉儀獲悉球隊奪冠後哭成淚人，她昨形容李雅婷「每次都出盡百分之二百、三百的努力作賽」，指未見過運動員如此「搏命」打球，又稱訓練難免有人放棄，為堅持下來的隊長及其他隊員取得佳績感到驕傲，「（她們）每次都畀到好大驚喜自己」。

接觸冰球逾20年的李雅婷說，小時候觀賽覺得「很好玩」，如此就開展運動員生涯，就讀法律系的她表示，平日需兼顧讀書和工作，加上港隊無專用冰場訓練，通常要在晚上8時至12時租用商場冰場訓練，有時會感到疲倦；惟稱「幾攰都要保持熱誠」，亦欣賞團隊願意在課餘或公餘時仍堅持訓練的精神。她提到購買運動裝備及租場費用高昂，強調政府資助的重要，期望港隊朝「世界冠軍」目標進發。

大會又自行下載 險播錯國歌

「如佢唔肯同我核對 播錯唔知點交代」

男子冰球隊2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯。冰協昨透露，女子隊比賽也險發生播錯國歌；女子隊在羅馬尼亞打5場比賽，主辦方接收冰協國歌USB的人員，與負責播放國歌者並非同一人，接收者並無將USB轉交播國歌人員；關婉儀稱發現大會又自行下載錯誤版本國歌，慶幸主辦方願意讓冰協核對後才開始首場賽事，最終沒出錯，「揑一把冷汗」，稱「如果佢唔肯同我核對，第一場賽事又錯，我都唔知點同大家交代」。關稱直到國歌在頒獎禮播完「先至鬆一口氣」，而現時每次抵達場地熱身就去檢查國歌，「（主辦方）佢哋都覺得我哋好愛國，日日好緊張首國歌，所以之後就冇再錯」。

港協上周啟動暫停冰協會員資格程序，要求冰協一個月內作全面書面解釋及提出企業管治改善方案。關婉儀昨向本報表示，有待回港後再處理相關事項，重申會全力配合政府及港協的要求；又稱改善企業管治的措施已陸續進行，冀獲政府及港協原諒，讓事件盡快過去，而她對一旦資源被削減影響運動員感到「一百個不願意」。

港協昨回應稱，為公平客觀判斷，在冰協提交書面解釋及企業管治改善方案前，不會評論相關事宜。

記者瀏覽冰協網站，發現冰協已更新網頁，首頁設「國歌及區旗」欄目內容，附有下載正確版本國歌連結，並能直接跳到中央政府「英文網站」的下載頁面；另有連結直接跳到政府總部禮賓處「英文網站」，介紹國歌及區旗等規格和法例。據本報早前了解，港協去年12月向體育總會提供國歌指引，供總會向外地主辦單位提供國歌連結，惟有關連結是直接轉到中央政府的「中文網站」，難以用英文找到國歌檔案位置。

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