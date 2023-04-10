內地客：以前未聽過沒貨 代購：生意回復疫前三成

指正露丸雙飛人缺貨 化妝品生產「日期唔靚」

以喇叭牌正露丸為例，記者上周二走訪新康街藥店，有兩舖有售，一盒售價分別為80元及78元。記者以顧客身分向其中一舖查詢時，店員聲稱「正常價格應為38元一盒，但喇叭牌全香港缺貨，應該只剩我們有賣」。位於新康街的「老字號」保寧中西藥房，店務員則告知記者，喇叭牌正露丸自農曆新年後至上周都「冇貨返」。

石湖墟一帶拖篋的人，有些是當「代購」，即接受內地客人訂單後來港買貨，他們穿梭於新康街、新功街、巷仔街等街巷的大小化妝品店，掃描店舖門口張貼的微信二維碼，並詢問某樣商品是否有貨。「代購」張小姐家住深圳，已從事代購9年，稱疫情時受很大衝擊，只能以集運模式將貨品運到內地。她此前主要在元朗、屯門的商舖「入貨」，最近「轉戰」上水，「這是通關後第三次來上水，這裏好多店是新開的，比較擔心貨是否正品，元朗屯門那邊貴一點，但貨比較真」。

張小姐代購的產品以化妝用品為主，現時生意額回復至疫前約三成，她平均一周來港兩次，形容如今「代購」生意不好做，「有的（代購）生意回復了不到一成就轉行了，回復五成都算生意好的」。

（偵查報道）