內地客：以前未聽過沒貨 代購：生意回復疫前三成

【明報專訊】上水石湖墟球場毗鄰符興街與新康街交界，穿過球場可走到上水廣場。每到傍晚，便陸續有人拖着行李箱走過。來自深圳的鍾女士和女兒一起來港旅遊，稱這是她時隔約3年半再訪港，買了食品及藥品，但認為來港購物不及以往方便，稱上水一帶的藥房少了，不少熱門商品斷貨，「以前從未聽過沒貨」。她又說，今次只買到黃道益活絡油，而喇叭牌正露丸、雙飛人藥水、何濟公止痛退熱散等則缺貨。被問有否買化妝品時，鍾女士表示，現時上水很多化妝品店內的貨品生產日期較早，料受新冠疫情影響，不少商舖囤積貨物，「日期唔靚，寧願放棄」。
指正露丸雙飛人缺貨 化妝品生產「日期唔靚」
以喇叭牌正露丸為例，記者上周二走訪新康街藥店，有兩舖有售，一盒售價分別為80元及78元。記者以顧客身分向其中一舖查詢時，店員聲稱「正常價格應為38元一盒，但喇叭牌全香港缺貨，應該只剩我們有賣」。位於新康街的「老字號」保寧中西藥房，店務員則告知記者，喇叭牌正露丸自農曆新年後至上周都「冇貨返」。
石湖墟一帶拖篋的人，有些是當「代購」，即接受內地客人訂單後來港買貨，他們穿梭於新康街、新功街、巷仔街等街巷的大小化妝品店，掃描店舖門口張貼的微信二維碼，並詢問某樣商品是否有貨。「代購」張小姐家住深圳，已從事代購9年，稱疫情時受很大衝擊，只能以集運模式將貨品運到內地。她此前主要在元朗、屯門的商舖「入貨」，最近「轉戰」上水，「這是通關後第三次來上水，這裏好多店是新開的，比較擔心貨是否正品，元朗屯門那邊貴一點，但貨比較真」。
張小姐代購的產品以化妝用品為主，現時生意額回復至疫前約三成，她平均一周來港兩次，形容如今「代購」生意不好做，「有的（代購）生意回復了不到一成就轉行了，回復五成都算生意好的」。