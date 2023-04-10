居民憂民生舖被藥妝取代 議員質疑水貨活動違港規劃

屢遇缺貨通關變擠 走水貨「較疫前少」

許小姐亦說，感覺到農曆新年後購物時常遇到商品缺貨情况，舉例稱曾到超市買某款茶包，但發現附近超市都斷貨，又曾到附近幾間萬寧都買不到「雙飛人」藥水，最後在一間便利店才找到相關貨品。家住屯門的陳女士不時會到上水，她說通關後明顯人流變多，「條街都迫了，公廁都要排隊，之前（疫情期間）從未試過」，但她同時覺得現時「走水貨」情况比疫情前少，稱曾被水貨客撞過數次，憂慮未來若水貨客情况回復舊觀，會滋擾居民。

北區區議會主席羅庭德認為，石湖墟一帶商品單一化，售賣旅客喜歡的貨品的商店，擠壓粥舖、麵店等民生舖頭的生存空間，「是規劃不周」，又指出政府早前提出發展「北部都會區」，強調發展創科，而現時上水仍以「走水貨」為主要經濟活動，質疑該區現時「大方向同政府講的是否不一致」。

香港新方向立法會新界北議員張欣宇則表示，目前水貨活動整體較疫前減少，模式亦轉變，雖然已有數宗居民投訴個案，但強調數量較少。他亦稱，當局現時執法更進取，希望能保持；若「走水貨」問題進一步嚴峻，建議當局在關口採取更嚴格的檢查，比如針對水貨客開箱檢查、設單獨通道等。長遠看，他認為「治本」方法，可利用香港境內釋放的口岸土地，做消費娛樂中心，爭取類似海南島推行的免稅政策，在區內/中心內的個人購物消費可以有一定的年度免稅額，提供更大經濟誘因讓水貨活動遠離居民區。

（偵查報道）