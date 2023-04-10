賣港產貨盼改上水經濟模式 開店兩年 加租五成遺憾離場

代理：新康街舖租「5萬加到15萬元」

舖租上升，有店貴租進場，有店離場。位於新康街6號的「上水貨舖」是一間出售香港製造產品的零售舖，該店已宣布4月30日結束營業，創辦人羅庭輝說，業主要求加租五成，負擔不起唯有退場。羅表示，業主聲稱現時租金「市價」為月租9萬至12萬，講價後亦最多只能以稍微低於市價的價位出租。

羅庭輝稱「上水貨舖」於疫情時開店，至今約兩年半，他不無遺憾，表示曾希望上水可以不一樣的經濟模式發展，「最後都是市場力量，除了水貨舖『寸草不生』」。他仍記得剛開舖時，有住在附近的「阿叔阿伯」光顧買了手工啤酒等貨品，「本身這些產品受眾多是年輕人，那時覺得突破了同溫層，都幾窩心」。

另外，北區區議會主席羅庭德說，一些非政府組織的活動亦受到租金上漲影響，稱自己最近為一個長者服務活動尋覓新地點，原地點談好的月租4萬至5萬元，數星期前業主要求加租到8萬至9萬元，主辦方難以負擔，最後唯有另覓選址。

中原稱石湖墟一帶租金僅為最旺時三四成

不過，中原地產商舖部董事黃偉基則表示，石湖墟一帶現時的租金水平，比起「水貨」生意最旺的2016、2017年，仍只為後者的三四成。

陳先生疫情前在新功街開化妝品店，疫情期間拉閘關門，通關後將店舖遷至巷仔街附近，他稱現時月租3萬元，「以前這個位置7萬元一個月」。

（偵查報道）