抽查上水10新妝店 4間內地人開 商戶稱「港人舖走近半」 地產代理：水貨生意內地人方做

明報記者 楊晨

一名在石湖墟分公司工作的地產代理表示，基本上一通關就陸續有人來諮詢租舖，成交最高峰是2、3月份，至上周僅剩新豐路附近數間舖頭仍未租出。她又說，今年大多數來租舖的都是內地人，「十有八九是內地人用內地身分證租舖，申請了商業註冊後再轉公司名，水貨生意基本上是內地人先做」。

「十有八九是內地人用內地身分證租舖」

本報記者在新開的61間商舖中，隨機抽查了10間位於新康街、新功街、巡撫街、新成路的化妝品店資料，發現4間店的董事是以內地身分證註冊，其餘6間店暫未核查到背景。記者走訪過程中，亦聽到不少商舖職員以普通話或方言交談。港人陳先生自稱在石湖墟做化妝品生意多年，店舖由新功街搬到巷仔街附近，他告訴記者，原本在石湖墟做化妝品生意的有不少是香港人，「但走剩一半，現在新開的店舖基本是內地人開的」。

本報記者覆核發現的4間內地人註冊的新開化妝品店，其中一間店的公司官網顯示，其在粉嶺有倉庫，在深圳有辦事處，該公司銷售總監張先生回覆查詢表示，選擇在上水開實體店，是看中該區的規模效應，「因為（其他人）都在這裏開（化妝品店）所以就在這裏開了」。

另外，在新康街新開的一間化妝品店是夫妻檔經營，黎女士和丈夫稱自己是新移民，疫情期間一直在內地，今次在上水投資開舖是對市場有信心，「這整條街若能做成美妝專業化，還是有前景的」。

記者上周兩度到現場觀察，新開化妝品店會在門口張貼店舖的微信二維碼，「代購」通常都會添加化妝品店的客服微信，以便日後訂購和提貨。

「疫情改消費模式」 多間商戶稱生意遜預期

不過，多間化妝品店商戶向記者表示，生意不如預期。在巷仔街開店近7年的李先生形容現時「捱緊」，稱生意最多回復至疫前兩成，「我都說人們過於樂觀，舖都開了，但就是生意不多」。黎小姐的店舖上周「試營業」，她說目前營業額不如預期，「這間店租金每個月20多萬，若（營業額）一直都是這樣，很難頂」。

陳先生對前景比較悲觀，稱疫情改變了內地客的消費模式，如「客人可以從其他途徑買」，惟現時舖租仍算低，抱着嘗試心態。新康街另一間新化妝品店的職員徐小姐亦表示生意不如預期，預計營業額要到暑假才會進一步回升。

（偵查報道）

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