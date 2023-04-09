網上交易用暗語 賣野龜3年1檢控

野生龜叫價可過萬

記者近日嘗試在社交平台加入多個標明領養、但疑為出售龜的群組，發現部分對加入者審查嚴謹，除要求回答指定問題，亦要求帳戶有一定年資，記者最終被拒加入。記者在其餘獲准加入的群組觀察，發現賣家會以暗語，例如「樂山」疑代表「捉落山」、「全品」疑代表「龜殼及四肢沒破損」、「原游2000米，現游1700米」疑代表「原售2000元，現售1700元」等，告知買家龜的狀態和售價。

難鎖定犯法 議員倡增關口抽查

嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希表示，上述銷售暗語變化萬千，漁護署難以從字眼鎖定賣家犯法。他說據其觀察，本港淡水野生龜中以金錢龜最罕有，售價亦最高，每隻售3萬至5萬元不等。與金錢龜一樣被國際評為極危的大頭龜，售價則由3000至8000元不等，龜愈大售價愈高，部分大頭龜若呈特別花紋，甚至叫價逾萬元。

民建聯漁農界立法會議員何俊賢說，政府應加強執法，並循售龜途徑調查，例如研究龜的販賣渠道以至出口途徑等，必要時與警方及海關等部門合作，於關口主動抽查，以防野生生物遭走私出境。

（城市保育）