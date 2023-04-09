學者三致函未見執法 警稱漁署主責

「易危」沉香遭伐 警主動打擊

據漁護署數字，去年在本港郊野公園內檢獲37個狩獵器具，其中12個屬捕龜器具，兩者數字同為3年新高。大頭龜是非法捕獵的目標，漁護署網頁將大頭龜列為香港標誌物種，在全球更屬極度瀕危級別。國際自然保護聯盟紅色名錄旨在評估物種滅絕風險，向公眾及決策者反映保育工作的迫切度，並協助避免物種滅絕，評級依次為極危、瀕危、易危及近危。至於近日甚受關注的土沉香則屬易危。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，去年曾經漁護署向警方轉交非法販賣野生龜的資料，並三度去信警務處長，但每次主要獲回覆警方將協助漁護署執法。他說對於斬伐土沉香，警方除了會主動調查，亦會公布執法結果，但對於更罕有的大頭龜，關注度卻較低，反映對兩者重視程度不一。

警方回覆，斬伐或偷竊沉香木為嚴重罪行；至於在郊野公園捕獵任何野生動物，漁護署為主要執法部門，警方會因應個別情况，就漁護署要求提供協助或作聯合行動。

關注動物權益的民建聯立法會議員陳克勤認為警方意識薄弱，未有意識到非法捕捉野生動物屬「嚴重罪行」，覺得未必好重要。他說作為一個政府，各部門要共同合作，「有需要就做」，才能打擊非法捕獵野生動物的行為。

（城市保育）