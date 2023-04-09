偷獵極危龜 通關後次數急升 二人組穿「解放鞋」兩月10犯 學者疑內地獵人

明報記者 區慧盈

大頭龜港族群最健康 5年減八成

本港常見5種龜包括金錢龜、烏龜、大頭龜、中華鱉及眼斑水龜，主要棲息於山澗河溪、沼澤、池塘等淡水生境，當中以金錢龜及大頭龜最罕見。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希自2018年起，於全港10個郊區地點做大頭龜研究，記錄龜的生態及數量等。他說過去每年於上述地點共錄得10至20次不等的非法捉龜，惟至今年數字急增，單在2月及3月已發現10次由同一團伙捉龜的紀錄，疑與通關有關。

學者：獵龜者手法熟練 裝備港難買

宋說根據紀錄，每次捉龜的兩名男子均相同，他們不定期於晚上甚至凌晨3時到野外捉龜，兩人手法熟練，且配備多項器材如龜籠及頭燈等，他們穿著內地常見的綠色「解放鞋」，有別以往觀察到本地捉龜者多穿著運動鞋，使用頭燈的類型亦不同。他說，根據其在內地研究的經驗，上述捉龜兩人的器材難在本港購入，且兩人粵語口音不純正，疑是通關後自內地來港的專業捉龜者。

內地需求大 學者憂3年內港野外滅絕

宋又說，因應大頭龜在內地寵物市場興起，且繁殖率較低，內地對野生大頭龜需求甚大，例如當地繁殖場可一次過「落單」要50隻野生大頭龜，以增養殖龜的基因多元性，估計或成為捉龜一大誘因。由於近日捉龜猖獗，他說過往5年野生龜數量大減約70%，當中金錢龜已所剩無幾，大頭龜亦減約80%，其中幼龜比例減少逾半，加上大頭龜性成熟需時較長，種群需約數十年才可恢復，以目前數量推算，擔憂約80%至90%的大頭龜族群未能延續。他又說，由於龜較長壽，以大頭龜為例可活約50年，易令人誤以為龜難絕種，但其實難以繁衍後代，等同可見將來會「野外滅絕」。他說即使尚餘的大頭龜能夠近親繁殖，亦會衍生眾多遺傳病。

香港兩棲類及爬蟲類專家、香港濕地保育協會創辦人及總幹事劉惠寧說，大頭龜存活於東南亞地區如泰國等，內地亦有，但1990年代起亞洲一帶捉龜猖獗，各地尚存小量野生大頭龜，本港族群是全球最健康的，野生數量亦最多，現時已處於極危狀態，認為目前非法捕龜涉跨境犯案，警方應介入，以加强打擊力度。

漁署：接舉報會調查 專家促警介入

漁護署回覆，一向致力打擊非法狩獵，當接獲市民舉報懷疑有人非法狩獵野生動物，會盡快就個案展開調查及跟進，包括派員到場巡視、蒐證及作相關執法行動，若有足夠證據會檢控。該署會定期派員在郊野公園作日間及晚間巡邏，並不時與警方及相關動物組織採取聯合行動，巡查過往曾發現狩獵器具的地方。

該署又稱，今年1月至3月與警方展開一次聯合行動，同時接獲24宗有關懷疑非法捕捉野生動物的投訴，當中一宗涉及有人懷疑捕捉淡水龜，該署即到場調查並發現捕龜器具，但未發現可疑人，已移除捕龜器具及加強巡邏。

（城市保育）

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