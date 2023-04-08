炮台山老司機車禍 傷者昏迷11日醒

據了解，59歲姓朱女傷者人稱「麗姐」，在英皇道的麵包店工作，事發時因午膳外出買飯遇上意外。同事關女士說，麗姐事後昏迷11日，至上月16日蘇醒，「本身未醒仲要插喉呼吸，不過醫生話唔插得太耐，所以要同佢掹開同埋喺喉位開個窿」。她說麗姐現已能交談，除因雙腿骨折不能下牀外，一切正常，已從東區醫院轉到東華東院接受物理治療，重新學習步行。

同事稱搭的士留意司機年齡

不敢過馬路買飯

關稱麗姐精神良好，未對事件抱怨，正積極面對。她說每兩日一次探訪麗姐已成店舖老闆的「例行公事」，笑言「我哋已經畀咗封殺令佢，佢唔去探，我哋集體罷工」。

關提到近日涉高齡司機的車禍令她有心理陰影，搭的士時會留意司機年齡，「我仲要睇下個司機後生定老，老我都唔上」，認為政府應管制司機年齡，不過明白即使非年老司機亦有可能出意外，因此關注司機的身體狀况及駕駛態度更重要。她又說，事後不敢再前往對面馬路的餐廳買飯，「買飯？唔使呀，唐記（附近麵包店）唔使過馬路」，又稱「我𠵱家唔食飯囉，食麵包」。