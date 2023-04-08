搵兩餐過日辰難轉行 揸的士「退休之選」 保社會聯繫 七旬司機：好過屋企對牆

滿60歲比例10年翻倍

聲哥是的士車主，約5年前由全職早更駕的士開工轉為兼職，每周偶然替更一兩天，每天開工7至8小時。記者邀請聲哥示範開工，首站卻並非的士站，而是他家附近一個公園。原來聲哥約10年前起習慣每天晨運至少15分鐘才開工，拉筋、仰卧起坐、連掌上壓也做。聲哥把的士司機位打理得十分乾淨，自言是為掃走「雜念」，「有啲人又觀音又電話，我就乜嘢都唔擺，收音機都唔聽」。被問如何保持體力，他說自己沒有「三高」或長期病，但若是「樁眼瞓」，會停泊避車處閉目養神。

聲哥說，大部分高齡司機均是像他一樣由後生仔駕到變長者，年輕時為生計，現時則已是一種「生活模式」，駕的士為的是令「每一日容易啲過」，「出去見番啲行家，收工一齊去茶餐廳飲下奶茶吹下水，好過喺屋企對住堵牆同老婆吖，唔悶又搵到幾百蚊零用錢，好開心㗎！」

他說大部分高齡司機沒經濟負擔，有條件退休，惟退休後生活枯燥，反更珍惜每日駕的士四圍去的「爆炸力」，例如他便曾送客入禮賓府、賭王何鴻燊大宅等，令他大開眼界。他以駕的士為傲，但「只懂駕的士」亦成為他的煩惱，要再找其他可連結社會的兼職不容易，「看更嫌你老、地盤擔擔抬抬又唔得，大家最多識揸架車擰下擰下，除咗揸的士仲可以做乜？」

或有行家不適「死頂」開工

不認同設年齡上限憂缺人

只要有的士駕照又交得起數百元租金便可駕的士搵食，門檻低令的士行業成為「退休之選」。聲哥認為大部分行家仍「好精神」，但亦稱不少人「跌一跌、做一做手術」，身體便一年比一年差，開工如感不適大多「自己識退」，惟如打理人要求照交車租，亦不排除有人「死頂」開工。

運輸署研究收緊司機體檢，聲哥贊成可「驗多幾樣」，形容高齡司機如何安全與社會並存，靠大家「諗吓計」。他不認同商用車司機設年齡上限，因此舉會令行內更缺人，他不希望的士業也要輸入外勞，「佢哋都唔熟路，去中環中心，分分鐘車咗你去中環廣場，點搞呀？」

同樣年屆七旬、兩鬢斑白卻仍是全職司機的王伯早上近8時前來向聲哥取車開工。聲哥說明白社會關注，故已決定兩三年後即使身體尚可也會退休。會否不捨得？聲哥嘆時代變環境變，認同「也是時候」。王伯則笑言，假如政府禁長者揸的士自力更生，沒收入便可「問番佢攞福利」。