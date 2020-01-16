年滿70司機體檢 有私醫5分鐘完成 運署檢討達共識 田北辰：有建議職業司機65歲起年檢

明報記者 梁敏琪 孫澤芳 杜沛妍

運輸署回覆查詢時表示，專家小組在3月底會議已就檢討司機體檢安排的主要建議達相當共識，預計今年年中前諮詢立法會交通事務委員會，隨後會諮詢交通諮詢委員會、道路安全議會及業界。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，運輸署檢討後其中一個建議是針對商用車司機，其體檢年齡須由現時70歲降到65歲，並強制一年一檢，傾向不設年齡上限。他認為如方案落實，做法大致可取，惟不少地方均限制商用車司機有退休年齡，建議政府重新考慮將75歲設為年齡上限，或立法限制司機工作時數。

本報問10診所 主要問診量血壓不需驗尿血

目前署方體格檢驗證明書無分職業司機與一般司機，表格列出7項疾病及身體傷殘情况，以及21項「建議參照檢查範圍」，涵蓋精神狀態、平衡協調、高血壓等，但無提及醫生檢查方法。本報上周以顧客身分隨機致電10間油尖旺區的私家診所，8間稱可為長者簽署證明書，主要是醫生問診及血壓檢查，一間提及要「篤手指驗血糖」，全部毋須驗尿和驗血，有職員稱「間中血壓高都唔太影響（檢查）」。大部分診所稱檢查需時約15至30分鐘，最快一間只需約5分鐘，收費由200至400多元不等。

巴士為滿50歲車長體檢 驗肺驗血驗尿等

專營巴士公司2007年起應運輸署要求每年為年滿50歲車長驗身，項目由公司制定，包括肺部檢查、糖尿病檢查、血液和尿液測試等，另每隔若干年要接受心電圖檢查。據本報獲得的城巴車長驗身報告，列明車長四肢、脊椎、神經系統、精神狀態等14項目是否異常，另測量心律、膽固醇、葡萄糖、睡眠窒息風險等指數，醫生會列明車長是否適合駕駛，抑或需進一步檢查。

城巴職工會理事長林乃華稱，如驗身不合格，公司會安排同事先管理站務，待改善身體後才重回駕駛崗位。九巴職員權益工會發言人李國華說，公司會給時間讓車長調理身體，如未能改善則會勸說提早退休。

運署免費檢查有血脂分析胸肺X光

運輸署每年亦為商用車輛司機提供免費健康檢查，包括空腹血糖、血脂分析、肺部X光檢查和視力測試等。署方表示，今年截至2月底，約1800名司機完成檢查，當中的士司機約佔五成，貨車司機約佔三成半，其餘為巴士及小巴司機，3月起每月會再有300個配額。

業界指5分鐘如冇驗 倘有固定檢驗項目有保障

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠說，有醫生檢查「唔使5分鐘」，「問下有冇三高、食藥就簽，驗咗等於冇驗」，若有固定檢驗項目「check清楚」，對行人及駕駛者均有保障。香港的士小巴商總會理事長周國強說，政府如提供檢驗項目當然好，「唔好將責任推晒畀醫生」。張欣宇認同巴士公司的體檢方法科學化，可避免「個個醫生唔同做法」。

醫界稱未必需全學巴士做法 盼予醫生指引

醫衛界議員林哲玄認為，問診配合病人病歷及量血壓等已可掌握病人大部分身體情况，「你話畀醫生知要咩能力，佢去判斷」，醫生有專業責任「寫得落去就係」，未必需如巴士公司作詳細體檢，但同意要改善證明書表述，讓醫生知悉建議檢查範圍，並研究為職業司機制定較嚴格體格標準。

醫學會會長鄭志文說，巴士公司體檢涵蓋睡眠窒息風險值得參考，但部分項目與駕駛關係不大，期望專家能按意外統計數據等設定量表予醫生評核，「咁樣人哋先服㗎嘛」。

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