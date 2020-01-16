年滿70司機體檢 有私醫5分鐘完成 運署檢討達共識 田北辰：有建議職業司機65歲起年檢

【明報專訊】運輸署正檢討駕駛執照持有人的體檢安排，目前職業司機與其他司機一樣，年滿70歲後續牌須獲醫生簽署體格檢驗證明書。本報隨機致電8間私家診所查詢，相關檢查主要包括問診、血壓檢查，最快5分鐘可完成。專營巴士公司為車長提供的體檢則包括驗血、驗尿及肺部檢查。運輸署為職業司機提供的免費體檢亦有血脂分析及胸肺X光等。立法會交通事務委員會委員張欣宇及運輸業界代表皆認同可參考巴士體檢做法，加入客觀檢測項目。有醫生認為只要給予清晰指引，有能力判斷接受體檢者是否適合駕駛。
明報記者 梁敏琪 孫澤芳 杜沛妍
運輸署回覆查詢時表示，專家小組在3月底會議已就檢討司機體檢安排的主要建議達相當共識，預計今年年中前諮詢立法會交通事務委員會，隨後會諮詢交通諮詢委員會、道路安全議會及業界。
實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解，運輸署檢討後其中一個建議是針對商用車司機，其體檢年齡須由現時70歲降到65歲，並強制一年一檢，傾向不設年齡上限。他認為如方案落實，做法大致可取，惟不少地方均限制商用車司機有退休年齡，建議政府重新考慮將75歲設為年齡上限，或立法限制司機工作時數。
本報問10診所 主要問診量血壓不需驗尿血
目前署方體格檢驗證明書無分職業司機與一般司機，表格列出7項疾病及身體傷殘情况，以及21項「建議參照檢查範圍」，涵蓋精神狀態、平衡協調、高血壓等，但無提及醫生檢查方法。本報上周以顧客身分隨機致電10間油尖旺區的私家診所，8間稱可為長者簽署證明書，主要是醫生問診及血壓檢查，一間提及要「篤手指驗血糖」，全部毋須驗尿和驗血，有職員稱「間中血壓高都唔太影響（檢查）」。大部分診所稱檢查需時約15至30分鐘，最快一間只需約5分鐘，收費由200至400多元不等。
巴士為滿50歲車長體檢 驗肺驗血驗尿等
專營巴士公司2007年起應運輸署要求每年為年滿50歲車長驗身，項目由公司制定，包括肺部檢查、糖尿病檢查、血液和尿液測試等，另每隔若干年要接受心電圖檢查。據本報獲得的城巴車長驗身報告，列明車長四肢、脊椎、神經系統、精神狀態等14項目是否異常，另測量心律、膽固醇、葡萄糖、睡眠窒息風險等指數，醫生會列明車長是否適合駕駛，抑或需進一步檢查。
城巴職工會理事長林乃華稱，如驗身不合格，公司會安排同事先管理站務，待改善身體後才重回駕駛崗位。九巴職員權益工會發言人李國華說，公司會給時間讓車長調理身體，如未能改善則會勸說提早退休。
運署免費檢查有血脂分析胸肺X光
運輸署每年亦為商用車輛司機提供免費健康檢查，包括空腹血糖、血脂分析、肺部X光檢查和視力測試等。署方表示，今年截至2月底，約1800名司機完成檢查，當中的士司機約佔五成，貨車司機約佔三成半，其餘為巴士及小巴司機，3月起每月會再有300個配額。
業界指5分鐘如冇驗 倘有固定檢驗項目有保障
汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠說，有醫生檢查「唔使5分鐘」，「問下有冇三高、食藥就簽，驗咗等於冇驗」，若有固定檢驗項目「check清楚」，對行人及駕駛者均有保障。香港的士小巴商總會理事長周國強說，政府如提供檢驗項目當然好，「唔好將責任推晒畀醫生」。張欣宇認同巴士公司的體檢方法科學化，可避免「個個醫生唔同做法」。
醫界稱未必需全學巴士做法 盼予醫生指引
醫衛界議員林哲玄認為，問診配合病人病歷及量血壓等已可掌握病人大部分身體情况，「你話畀醫生知要咩能力，佢去判斷」，醫生有專業責任「寫得落去就係」，未必需如巴士公司作詳細體檢，但同意要改善證明書表述，讓醫生知悉建議檢查範圍，並研究為職業司機制定較嚴格體格標準。
醫學會會長鄭志文說，巴士公司體檢涵蓋睡眠窒息風險值得參考，但部分項目與駕駛關係不大，期望專家能按意外統計數據等設定量表予醫生評核，「咁樣人哋先服㗎嘛」。
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