科大未獲准映證撤播《隱入塵煙》 導演：內地無下架 內地曾報道「二十大前下架」 學者質疑港當局跟隨

內地網上平台昨仍有播

講述甘肅農村一對清貧坎坷夫妻故事的《隱入塵煙》，去年7月曾在內地上映，票房達1.2億元人民幣，又被人民網評論稱讚，電影約兩個月後落畫，當時內地多個串流平台一度相繼將影片下架，被外界質疑電影是遭官方下架。本報記者發現，部分內地網上影視平台昨日仍有該電影播放。

來港出席科大活動的李睿珺接受本報查詢時表示，主要由科大方面負責處理電影送檢工作。因《隱入塵煙》只是在科大校內作學術性質播放，他說原預期可放映，「大陸都上映了，當時通過了（內地當局）的審查」。他不評論香港當局的處理，「我們不是那個部門，它可能有它的規定及其他的考慮」，「不能放（《隱入塵煙》）那就放別的吧」。

導演李睿珺：學術性質 原料可播

至於早前內地有報道指《隱入塵煙》在中共二十大前下架，李睿珺認為說法無關，「如果有關的話，就不允許在大陸上映」。他解釋，內地商業院線本身公映一個月，然後當局再延長一個月，與一般電影程序兩個月在商業院線落畫無異，「正常的上映，正常的下線」。據李所說，科大約於農曆新年前後接觸他，其後安排另一套電影作備選，自己僅負責出席影後座談。

李睿珺說，過去曾來港參加電影節活動，對上一次是2018年，每次都是短暫逗留，無深入了解香港情况，今次也主要在科大，故無法評判香港改變。他說一般不主動找發行，但如香港有人意願作商業放映，當然樂意。

科大周一晚上舉行「李睿珺科大電影周——《隱入塵煙》電影放映及映後談」，惟科大其後於網頁公布，由於《隱入塵煙》在活動當天仍未獲電影、報刊及物品管理辦事處批出准映證，故科大主辦單位決定取消放映該電影，並改為放映李睿珺另一作品《路過未來》。

本報昨向科大查詢對未能播放《隱入塵煙》有何回應，以及為何有關電影未能獲發准映證，科大着本報參閱網頁公布的主辦單位回應。

電影報刊辦：不評個別申請

本報查詢《隱入塵煙》是否不獲發准映證，以及審核前會否考慮國家電影局處理方式，電影報刊辦無正面回應，只說不會評論個別影片的申請。科大電影周於周二（4日）和周四（6日）亦分別放映李睿珺的兩套作品《告訴他們，我乘白鶴去了》及《家在水草豐茂的地方》。

學者：電影助正面了解中國

浸會大學電影學院副教授吳國坤表示，自己有登記並參加該場放映會。他說，有報道曾指《隱入塵煙》去年在內地下架，估計「上面有先例，下面就跟隨」，相信電影報刊辦是從行政和保險角度處理今次准映證申請。他說有看過《隱入塵煙》，電影反映中國農村貧窮情况，沒敏感內容，認為「最好當然可以播，大方啲畀大家睇」，認為此電影有助觀眾更加正面了解中國。