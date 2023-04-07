兩泛民區議員申台證逾月未批 同料因曾宣誓 台稱「護國安是一貫立場」

西貢區議員方國珊今年2月經「網簽」申請入台證到台灣觀光及探親不獲批，再作「雲端申請」亦被告知不予受理。根據法例，區議員須宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

網簽被拒 雲端申請一般5天

據本報了解，至少兩名民主派現任區議員近期申請入台證受阻。民主派區議員L向本報表示，今年2月預訂機票，計劃赴台旅行，惟未能申請俗稱「網簽」的臨時停留許可，台灣方面未解釋原因，着他前往香港的台北經濟文化辦事處，透過俗稱「雲端申請」的境外人士線上申辦系統辦理入台證。申請過程中，台方曾查問其工作內容，要求提交工作證明及在台行程。根據台灣陸委會網站，「雲端申請」一般5個工作天完成，惟L申請近一個月仍未獲批，雖至今未遭正式拒絕，但他相信將難以赴台，估計申請入台證受阻與區議員身分及曾經宣誓有關。對於有立法會議員成功入境台灣，L質疑台方沒有一視同仁，對遲遲未有申請結果感無奈，現時只想盡快知道審批結果。

一人網簽因「職業關係」被拒

另一未能申請入台證的民主派區議員M原訂1月與家人赴台旅遊，申請「網簽」時因為「職業關係」被拒，同樣需前往台北經文辦作「雲端申請」。不過M一直未獲回覆，最後只有家人遊台，他獨留香港。M近一個月後獲台方發電郵通知，指知悉他擬赴台灣的日期已過，他可申請退回辦證款項。M說過去亦曾赴台，對於今次赴台受阻感奇怪，但理解台方有其考慮，審批公職人員申請時較小心。

有辭任區議員的民主派中人稱，近期聞說有多名區議員辦赴台證受阻，而他雖已非區議員，但都「費事申請」。

去年曾赴台 狄志遠：不明所以

狄志遠表示，去年11月台灣「九合一選舉」之前，曾與黨友自行到台灣觀選，當時申請入台證過程順利，台方沒查問他的工作和行程細節等。對於有民主派區議員申請入台證受阻，他認為自己作為立法會議員，身分理應更敏感，但仍然順利入境，加上民進黨當局與民主派立場相近，對申請被拒者的遭遇感不明所以，質疑台方做法不合理。

台灣陸委會回覆本報查詢時表示，推動台港兩地健康有序交流及維護「國家安全」是台灣一貫立場，主管機關一向依照既有法規、程序及個案情况審查處理港澳居民赴台申請。

明報記者

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