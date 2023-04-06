警拘5內地男女 涉至少3宗「兜搭」搶金鏈案

市民機警報案 兩對夫婦馬鞍山被捕

警料5人同集團 不排除拉更多人

警方昨早9時許接到男子報案，指馬鞍山恆安邨恆月樓對開有兩名身穿黑衫女子四周兜搭人，其間與一名男子以普通話溝通，形迹可疑。據悉，報案人憶起區內曾發生有人被「兜搭」後遭搶金鏈案件，懷疑有人正在尋找目標，遂報案求助。

新界南總區衝鋒隊警員接報到場，在港鐵恆安站截獲兩男兩女，經調查後以涉嫌搶劫拘捕4人，他們均為內地人，年齡介乎51至54歲。據了解，其中兩名52及50歲女子分別報稱是賓館東主及農夫，與被捕兩男子為夫婦關係。西區警區刑事調查隊第二隊接手跟進，經進一步調查，昨午在旺角拘捕一名53歲姓李內地女子。

警方深入調查後，相信被捕5名內地人為同一犯罪集團，至少涉及由上月至前日發生的3宗「兜搭」搶金鏈案，5人涉嫌搶劫被捕，由警員帶署扣查。案中3名男事主合共損失約值8萬元金鏈。當中，67歲男子上月4日於香港仔被一名女子兜搭，並帶他到東勝道4號一幢大廈後樓梯，女子突然箍住事主腰部，另一女子其後出現搶去約值2.5萬元的頸鏈。89歲姓高老翁前日遭兩名女子兜搭，聲稱有按摩服務，老翁隨兩女登上紅磡紅湖大廈，至梯間時遭一女子熊抱，另一人揑其下體並搶去約值3萬元頸鏈。同日晚上6時許，60歲姓郭男子在馬鞍山遇到兩女子報稱可提供按摩服務，事主隨兩人步至恆安街市後梯，突遭兩人揑下體並搶去約值2.5萬元頸鏈。

另外，昨午12時許，六旬漢在旺角街頭被「流鶯」兜搭，其後同到山東街榮華大樓一間賓館，女子入房後趁機偷去事主約值1.5萬的金頸鏈逃去。