內地客分流海上用膳 業界盼「長做」

旅業：成本增盼初期資助

旅監局稱樂見分流

旅監局回覆本報查詢時稱，不評論個別服務提供者在營運上的商業考慮，但樂見業界協助將部分旅團分流至觀光船上用餐，形容做法對盡量改善旅行團聚集在個別社區用膳情况有正面作用。局方補充，會密切留意入境旅遊團情况，按需要敦促業界採取適當措施改善人流管理。

團客甲板觀景體驗「浪漫驚喜」

昨早約11時，遊客陸續乘旅遊巴抵達觀塘汽車渡輪碼頭，現場有數名便衣警員、旅監局人員協助維持秩序，觀光船最終比原定時間提早約15分鐘啟航。本報記者隨團登船，船上員工約於11時50分上菜，菜式包括麻婆豆腐、牛肉蛋花羹等，約15分鐘後，遊客開始登上甲板欣賞維港兩岸風景。來自河南的吝女士形容菜式「味道不賴」，認為在海上用膳感覺非常新鮮；有遊客稱登船後才得悉可登上觀景台甲板，認為體驗「相當浪漫、驚喜」。

觀光船每輪可接32枱 昨五六枱客

葉定國稱，觀光船每輪最多可招待約300人（即32枱），惟昨首輪只有約5至6枱客登船，均選擇每位收費64元的團餐。葉補充，估計首日反應不理想與清明節假期內地客數量減少等有關，會聽取導遊、遊客對行程的反應以調整日後安排，希望可「長做」，助港府解決內地客堵塞社區的問題。不過他稱觀塘始終未必是傳統景點，建議港府開放紅磡、尖沙嘴等碼頭讓觀光船上落客，以增行程吸引力。

旅議會主席兼旅監局成員徐王美倫稱，旅行社若帶團到土瓜灣等地用膳，每個團客一般費用約45元，若到觀光船用餐，即使選擇收費最低的團餐（64元）、未計交通費，成本至少增約四成，認為港府可提供資助幫業界解決人流管理問題。她又指是次海上用膳安排倉卒，業界即使有意亦趕不及調整行程配合，但對日後上船用膳客量很有信心。

立法會旅遊界議員姚柏良稱，希望海上用膳可起示範作用，鼓勵業界提供更多創新建議以提高本地旅遊承載力，認同港府可提供資助或誘因維持相關計劃的可持續性。