不吝荷包 疫後長假港人紛飛 有花9000元買機票遊泰 外遊潮下飲食界料生意跌

昨近5萬人機場離境 18萬人陸路北上

香港機場離境大堂昨早8時半起已擠滿外遊港人，各航空公司登記櫃位大排長龍；陸路方面，高鐵西九龍站、羅湖口岸等北上人潮絡繹不絕。入境處早前預計本月首10日有逾900萬人次經各口岸出入境。截至昨晚9時，有近4.7萬人經機場離境，約18萬人經羅湖、落馬洲及高鐵往內地；約1.2萬人經港澳碼頭往澳門。

據機管局數字，由昨早6時起至午夜，共有222班機飛往各地，近四成飛往港客喜愛的日、台、泰，分別為33班、29班和22班。市民何先生一家三口昨到曼谷旅遊，是新冠疫情以來首次外遊，他稱到泰國旅遊較方便和便宜，5個月前已計劃行程，機票每人需約3000元，料人均消費約9000元。被問去年聖誕為何未外遊，他表示要「睇定啲先」，因擔心機票突然被取消，亦憂慮感染風險。

溫女士一家四口亦到曼谷旅遊6天，「好開心，不過太多人」，她透露去年聖誕已到土耳其旅遊，不擔心染疫，因為不少國家很早已通關。至於今次曼谷之旅，她說機票兩個月前訂購，每人約9000元，原本想買商務位，「好早已經訂唔到」，到當地後會按摩、購物和游水，料除了機票費，整個行程全家花5萬至6萬元。

吳小姐及周小姐到日本福岡助求婚朋友一臂，男女方都是中學好友，女方事前不知道她們會到求婚場地，屆時會驚喜現身送上祝福，「好緊張，好驚穿煲，我已block晒佢所有嘢（社交平台）」。吳小姐說整個行程4天，是疫情以來首次外遊，機票花9000多元，預計另花5000元消費，又計劃7月再外遊。市民羅女士與朋友一行10多人出發到台北一周，她說朋友已相識數十年，由於當地近日有羽毛球賽，故一同外遊兼參賽。

成田機場入境等兩小時 人龍「不見尾」

市民出發要排長龍，抵達日本機場同樣遇上「打蛇餅」。葉先生昨偕女友到東京旅遊，他稱早前得知日本機場入境現長龍，已加錢預選航班第三排座位，以便抵埗後盡快下機境手續，惟最終仍需在成田機場入境大堂輪候逾兩小時，「人龍長到見不到尾」。他稱秩序良好，但由早上9時許起飛，抵達後完成手續已是下午4時許。

大批港人昨亦到澳門遊玩，港珠澳大橋口岸一度貼告示指因人流較多，乘金巴往澳門需輪候一小時或以上，當局亦因應擠塞情况一度呼籲駕駛者改用其他口岸。澳門治安警察局實時資訊平台一度顯示，由香港抵達澳門的入境大堂擠滿人，過關需輪候半小時。

黃家和：來港內地團非高端 受惠有限

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫後港人外遊心切，「有一兩日假期都會攞多幾日（假）去旅行」，料今個長假期業界生意不太理想，加上經濟環境不佳，預期生意較平時跌一成。他說，近日來港內地團亦非高端團，餐飲業普遍受惠有限，促政府推出大型本地活動催谷本地消費意欲。

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