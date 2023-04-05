10煞夜掩觀塘碼頭 擲街友家當落海 警料與人結怨 社協斥向弱勢開刀

現場為海濱道觀塘公眾碼頭，有超過10人在該處露宿，部分人以木板搭建一間間小屋棲身，碼頭角落亦擺放梳化、雪櫃等大量雜物。前晚11時許，10多名大漢闖進碼頭搗毁露宿者的家具，更將行李篋、單車、衣物及手推車等擲落海中。警方接報到場時，涉事大漢已四散逃去，部分物品仍在海中漂浮，遂通知水警到場協助打撈，警員用竹竿將近岸物品勾回岸上，共撈獲3個行李篋、一道木板門及一個單車輪。警方經初步調查，列作刑事毁壞及盜竊案處理。

露宿者阿開說，事發時在小屋睡覺，約8至10名男子掩至，不由分說將露宿者的家當掉進海中，他的衣物亦被掉落海。他說不認識涉案者，不清楚他們動機。另一姓陳露宿者說在碼頭棲身約7年，剛申請公屋，事發時自己不在場，返回發現木屋大門遭人踢爛。

社區組織協會昨傍晚到碼頭向露宿者派發睡袋及罐頭，該會幹事吳衛東稱，據他了解，被扔下海的包括露宿者放在門外的碗筷及屋內個人物品，犯案者並無表明身分，暫未知是有目標行事抑或不滿露宿者。他形容事件明顯是向弱勢開刀，絕對不公義，「你掟佢嘢佢冇得避」，牀褥、被鋪等一旦被沾濕，難繼續使用。他說曾建議政府仿效台北設立「無家者儲物袋」，惟民政事務總署反對。他呼籲政府及早設立無家者友善政策，由專責部門處理無家者權益受損情况，長遠則應增加收容無家者的資助宿舍宿位及延長宿期。