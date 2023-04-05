21/22年度康署資助 佔冰協總收入55%

今年批708萬 議員：被削亦應避影響運動員

綜合網上資料及康文署回覆本報查詢，冰協於2019/20至2023/24的5個財政年度，每年經上述計劃獲批資助金持續增加，由2019/20年度的403萬元，增至本年度的708萬元，增75.7%。據「香港冰球協會有限公司」最新財務報表，冰協在2021/22年度總收入為953萬元（見表2）。根據康文署體育資助計劃資料，署方同年度資助金為521萬元，佔冰協總收入約54.7%。

至於冰協若被港協取消會員資格，需否歸還相關資助、處理程序為何，康文署昨未有回應。

冰協2021/22年度財務報表顯示，近八成半開支屬「項目開支」，涉運動員基金、溜冰場租金等。本報另向文化體育及旅遊局查詢，對於預計削減資助金額、釐定金額標準，以及有否機制確保削減撥款不會影響運動員，局方着記者向港協查詢。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，播錯國歌屬嚴重錯失，認同政府需嚴肅處理。至於政府應如何確保削減撥款不會影響運動員，鄭認為冰協在事件責任最大，故如何處理削減資源後的安排，「責任應在冰協身上」。