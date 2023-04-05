冰協會籍 港協啓動凍結程序 政府：倘落實擬削撥款 前提不影響運動員

港協限一月內再交報告 冰協：會應要求

政府昨發聲明支持港協做法，又指若港協落實暫停冰協會員資格，政府會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協撥款資助，以作懲處。冰協主席簡揚傑回應稱，會應要求交報告，惟強調一直有按港協指引，以莊嚴方式處理國歌。

翻查資料，政府體育資助計劃規定申請者須為港協暨奧委會屬會，冰協在過去5個財政年度獲發資助介乎403萬至708萬元，倘冰協失去港協屬會資格，意味或失去大額營運收入（見另稿）。

身兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員、冰協榮譽會長及港協副會長的霍啟剛昨稱，若未來因會員資格而影響冰協的撥款資助，將確保運動員日常比賽及活動不受影響，冰球運動仍有序健康發展。

本報昨向港協查詢會以何準則釐定暫停冰協會籍期限；若稍後通過凍結會籍，所屬運動員能否繼續代表港隊出賽、行政工作誰負責、恢復會籍機制如何等，港協僅回覆「暫無補充」。

港協昨發聲明，批評冰協在事件中未依指引處理國歌、與港協溝通有缺失、企業管治有問題（見表1）。聲明提到，港協在審視冰協3月兩次提交的書面報告，並與冰協代表會面後，認為冰協沒遵從指引處理國歌。港協又批評冰協事後沒正面回應會面商討事件，直至在逾三周後才出席會面，斥責冰協領導層「不情願及迴避的態度」，說明其溝通缺失。

港協指企業管治違國際奧委倫理守則

港協另提出，冰協在企業管治方面違反國際奧委會倫理守則「有關良好管治的規定」，指冰協執行委員會明顯缺乏內部溝通、角色及職責欠分工等，違反《組織章程細則》規定，遂啟動暫停冰協會員資格的程序。

冰協主席：據港協要求發連結 播錯導火線

簡揚傑昨發稿回應港協最新安排，強調冰協一直有按港協指引要求，並指冰協早前向主辦方發出的連結是據港協要求而發出，形容「這也是播錯國歌的第一個導火線」。簡揚傑表示，對於港協及政府基於上述事實，仍決定啟動暫停冰協會員資格的相關程序，會全力配合要求，於限期內提交報告。

據本報掌握波斯尼亞冰球協會主責賽事職員Mirzet Hodzic的電郵內容，主辦方確曾收到香港冰協提供國歌《義勇軍進行曲》網上連結，但因未掌握如何開啟使用，改為自行經互聯網下載。

翻查資料，過去亦曾有體育總會被凍結港協會籍的先例，中國香港空手道總會於2018年6月被指選拔不公及行政失當，遭港協召開特別會員大會「無限期暫停」會籍，其後港協成立臨時委員會遴選亞運空手道代表。

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