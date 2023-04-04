旅社缺人有中學延遲出發 考察後堂上小組匯報

根據該校行程，學生有機會到黃岩洞景區，考察古人類遺址及出土文物，了解嶺南史前文化；到七星岩，進入溶洞步行參觀，了解喀斯特地貌的地質構造和特徵，以及當地的旅遊發展。

校長：學生幾年未離港 都想外出交流

黃晶榕稱，挑選路線前問過學生意見，師生有共識去較長的路線，「學生都幾年未離開過香港，都想外出交流」；又稱今次交流由政府資助，負責行程規劃、招標等，支援充足。他說，平日較多接觸大灣區的科技及經濟發展資訊，故今次選取歷史文化主題團。

新冠疫情3年後，學校境外交流逐步恢復，黃晶榕稱今日會帶隊到深圳及廣州姊妹學校交流4天，連同公民科交流，共有3個內地交流團趁復活節假期舉行；並已計劃暑假舉行6個團，包括去新加坡、泰國。