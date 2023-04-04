公民科內地團陸續出發 料8月底前4萬學生參與

蔡若蓮率領考察 盼同學展示港高中生質素

蔡若蓮致辭時稱，感謝國家教育部、中央政府駐港聯絡辦公室、廣東省教育廳，以及各市教育局的領導，一直以來對香港同學的支持與愛護，全力支持公民科考察團的落實。她表示，超過20個不同主題的考察團將會陸續出發，預計8月底前會有逾4萬名學生參與。

政務司長陳國基昨日到高鐵西九龍站送行，他稱，學生會重點考察國家各方面發展，觀摩不同事物；當他們的了解增多之後，便會知道自己日後想從事哪方面的工作，「入讀大學也不會選錯科目」。

訪穗中學參與航空模型課程

到陳家祠青年夢工場等

中新網昨日報道，學生首天前往廣州市執信中學天河校區，有學生參與航空模型課程、生物顯微鏡觀察實驗課程等。他們亦會到陳家祠、深圳前海深港青年夢工場等，了解嶺南文化以及中華優秀傳統文化的傳承和發展。

教育局早前在網站上載20份「內地考察工作紙」供教師參考規劃學與教活動，翻查「陳家祠」相關工作紙，建議學生綜合閱讀資料及視頻，並結合考察所得，以陳家祠為例說明國家在歷史文物保育的工作；以及以陳家祠為例說明中國傳統宗祠的其中兩項特色，提示包括建議可從祭祀祖先、聚會議事、凝聚宗族、反映宗族地位等方面考慮。

教育局早前公布22條路線，全屬廣東省內，行程1至3天，會優先安排首屆公民科的中五生出團；截至上月中的公布，4月有60多間學校共6000多名學生出發到內地考察；5月有160多間學校共1.6萬名學生參加；6至8月亦已有200多間學校報名。