校長多認同減叩門位反對取消

資助小學校長會副主席陳淑儀昨在港台節目《千禧年代》稱，雖然校長原則上支持減收「叩門位」，以減少對學校的震盪，但過往「叩門位」能幫助學校揀選想取錄的學生，不同意當局一刀切取消，建議以過渡期形式，其間減收特定數量的叩門生，同時盡快落實小班教學，減少師生比例，助班主任加強學生輔導，提升上課效能。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，局方早前加快落實小班教學，回應學界要求，惟仍未能完全解決學生人口銳減的問題，而學界亦留意到每年7月放榜後因學校叩門位所致的「音樂椅效應」，「學生流動都大」。胡艷芬稱，議會內不同校長都認同將叩門位減少，「明白家長或學校持份者有叩門需要，一刀切取消是難處理」，故建議每班兩至三個叩門位，一律減一個，希望穩定小一人數。

津貼小學議會副主席蘇炳輝贊成減收「叩門位」，又建議調低開班線，並趁機有系統安排教師進修，改善教學質素。他稱近日局方向小學發「開班信」，如校長得知獲批班數與預期有落差，或要展開「救亡工作」，包括四出到區內幼稚園宣傳，屆時教師或化身推銷員，未能集中教學，情况不理想。