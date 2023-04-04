首有津小「獲派0班」 殺校邊緣 教局促交「發展方案」 另有校未收到「開班信」

教局：積極溝通商討方案 包括停辦合併

本報記者向教育局查詢有否要求小學「殺校」、有否接獲小學自行決定停辦，局方僅回覆暫未接獲資助小學已有自行停辦的計劃，亦未接獲公營小學提出合併計劃。局方重申正積極與不同辦團溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括停辦長期收生不足的學校、合併或重置到有新學位需求的地區等。

促酌情營運 朱國強質疑絕情「覺得嬲」

朱國強稱，其中一間向他求助的津小被局方要求交「發展方案」，選擇包括停辦全校或部分級別並於8月31日前交計劃書、再參加2024年小一入學辦法、特別視學、以私營方式開辦小學、與他校合併，或「無意申請任何一個方案」。翻查資料，兩間上學年提交發展方案的中學最終均被拒，無法以原有模式營運。朱希望教育局了解收生不足的小學有否特殊原因，如位置偏遠，冀酌情讓學校繼續營運，避免殺校抹殺學校努力，「好多時學校只差三四個學生（便足以開班），甚至只欠一個，不算很多，但你（局方）就咁絕情？聽起來都覺得嬲」。

教界稱「人心惶惶」 津小有縮班壓力

有不願具名的小學校長說，近日學界已「瘋傳」有小學或面臨殺校，人心惶惶，「以前都試過人口低潮，但未及今次人口低潮的衝擊犀利，現在是學生人口（下跌）、移民潮，加上出生率低，影響相當嚴峻。我們（校長）聽聞都很震驚，因局方明明一直稱會『軟着陸』處理學生人口減少」。

至於在「開班信」獲派班的小學，津貼小學議會主席胡艷芬說，今年學齡人口數字下跌，「縮班壓力一定有」，但暫未清楚受影響學校分佈。她稱「縮班」影響甚多，如教職員人數、全校士氣等，學校均不願見，若學校從「開班信」意外得知要縮班，仍有空間向局方反映，如最終要減班便要部署未來人手編排等安排。

津貼小學議會副主席、元朗區小學校長會主席蘇炳輝稱，區內情况不樂觀，解釋自從去年底的小一自行派位階段起，當區校長已嘆收生較估計「大幅下降」。蘇稱實際收生表現有待觀察，「舉例（局方）畀你（下學年）開一班，但最終收唔收到？學生會否來註冊呢？到時才見真章」。他指受移民潮帶動的「音樂椅效應」影響，區內津小學生可流動至較受歡迎的津小、直資、私立或國際學校等，「好多不同學校都在搶自己本港的學生」。

明報記者

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