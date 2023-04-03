醫局英國招聘 應屆畢業生最快年底來港報到

倘人手充裕會否收窄註冊？

高拔陞：港醫生永遠不會過多

醫管局行政總裁高拔陞於英國時間前日（1日）聯同衛生署、本港兩間大學醫學院，出席英國香港醫學會活動，逾200名醫科生及執業醫生透過線上和現場參與。高拔陞昨天亦出席醫管局主辦的招募日，講解本港醫療系統及非本地培訓醫生來港執業的註冊途徑，以及來港執業優勢。他稱香港具備充足培訓及科研機會，且病人種類多，有助累積臨牀經驗。

參與者大多關注特別註冊條件及工時等問題，亦有當地執業醫生冀了解本港基層醫療。有現場醫科生問及，當本港培訓醫生人數充裕時，政府會否收窄或取消特別註冊。高拔陞稱「我看不到會發生（I don't see that happening）」，指隨着人口老化、醫管局興建及擴建醫院，醫生人手永不會過多。有不諳廣東話的醫生關注溝通問題，高稱毋須擔心，語言非取錄的重要考慮，局方能提供協助。

有線上參與的當地專科醫生透露，他畢業於牛津大學四年制學士後醫學課程，惟本港現只認可該校六年制學士課程，即使兩個課程資格相同，他也未能申請特別註冊。高拔陞回應稱，特別註冊委員會已知悉類似問題，由於特別註冊制度尚新，需時審批更多醫學資格，強調問題不屬漏洞（oversight）。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，直接接觸海外港人可即場解答疑難，也更方便跟進，未來兩至三年可定期舉辦類似活動，包括到澳洲等熱門升學地點。他稱每年4至5月是合適時間，可趁醫科生臨畢業前招手，更易吸引其回流。