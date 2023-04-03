醫專料綁定年期不減醫生受訓意欲

鄭仲恒表示，醫專早前討論時未知悉政府擬於醫生考獲專科前或後綁年期，故討論不算仔細。如獲專科後綁年期，他稱醫專初步認為有助令專科醫生留更長時間教導年資淺者，對專科培訓有正面影響。至於會否憂慮降低醫生受訓意欲，他相信不會發展到這地步，但需視乎最終方案，「兩年、五年或者更長，其實好大分別，都要拿平衡」，日後如有更具體細節，醫專會再討論。

初步認為助增培訓人手

指專科在職培訓 難拆算支出細項

政府曾稱培訓醫生涉大量公帑，被問如何計算培訓專科醫生資源，鄭仲恒稱醫專是自負盈虧營運，收入主要來自院士會費，政府無恒常資助。醫管局資源方面，他稱一般只涉受訓醫生和提供培訓的專科醫生薪酬，惟專科培訓屬在職培訓，「不能簡單說抽4個鐘training（培訓）、4個鐘工作，是滲落去的」，難以分拆計算純用於培訓的支出。他強調受訓醫生不少，提供的服務對醫院是不可或缺。

本報向醫管局查詢培訓專科醫生開支，局方口頭回覆稱未能提供，另據當局數字，過去5個年度年均485名駐院醫生參與專科培訓醫生招聘計劃。