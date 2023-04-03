醫生恐年期「太辣」 受訓醫生提早走

料資淺離職者多未取專科資格

醫協：倘跳至基層醫療也非壞事

凌霄志分析，如以正常晉升階梯，加入醫管局1至5年的醫生難達至顧問、副顧問及高級醫生職級；若撇除他們，2022/23年度有83名服務1至5年的醫生離職，相信屬未取專科資格者。他認為受訓醫生如選擇私人執業，可加入基層醫療成為普通科醫生，能配合政策發展，未必是壞事。A就指公院非專科醫生絕大部分是以受訓醫生身分取錄，很少人不接受專科培訓。

政府擬綁定醫生考獲專科後在公院服務年期，A憂慮若方案太嚴苛，或令現職受訓醫生卻步。A解釋，醫管局合約屬「正常僱傭合約」，「給通知期就走得」，受訓醫生出路眾多，可跳至私營集團當普通科醫生，或專攻醫學美容、從事大學研究。

醫學會：疫後移民潮趨穩流失減

據醫管局數字，截至今年1月底的過去12個月，全職醫生流失率跌至7.2%，按月跌0.5個百分點，急症科流失率冠絕專科，達10.3%。醫學會會長鄭志文表示，急症科於新冠疫情期間尤其辛苦，現時疫情完結，加上近年移民潮轉趨穩定，致整體醫生流失率減少。A則稱該專科私人市場很小，且公院較多危重病人，留在公營體系誘因較大，料流失者大多離港發展，相信綁定年期不足以令急症科醫生萌去意。