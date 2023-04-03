服務「1至5年」「11至15年」醫生 流失重災 綁年期留人 公醫協會憂非對症下藥

明報記者 張逸羲

醫務衛生局回覆稱政府會探討不同方案，立法強制醫護於公營體系服務年期的建議尚在初步構思階段，待擬定框架後當局會諮詢持份者，以訂定具體內容及時間表。

政府去年提出研究立法綁定公院醫護服務年期，醫衛局長盧寵茂曾談及公院人手流失趨年輕化，有醫生剛考獲專科資格即離職。本報過去半年兩度查詢公院醫生考獲專科後短時間離職數據，醫管局未能提供。

兩資歷組別年流失106及103人

醫衛局上月中向立法會公開過去3個年度全職醫生離職前於醫管局服務年期數據。本報整合數據後發現，2022/23年度（截至去年12月的過去12個月）以服務1至5年的醫生流失最多，共106人離職，23人屬顧問、副顧問或高級醫生。醫管局解釋當中大部分是退休後延任，年期於重聘後重新計算。換言之，若扣減該年資上述職級的醫生，該年度有83名服務了1至5年的醫生離職，令服務了11至15年後離職的醫生成為流失最嚴重一群，共103人離職（見表）。

凌霄志料要求考獲專科綁一兩年

難觸及流失最嚴重群組

本身是公院婦產科醫生的凌霄志分析，該批醫生已在公院工作一定時間，且專科醫生一般須於公院接受至少6年專科培訓，若以服務11至15年扣減受訓6年計算，料該批醫生是取得專科後續留公院5至9年才離職。他參考政府初步提出強制綁定牙醫年期建議，推斷政府或要求醫生考獲專科後留公院一至兩年，若從上述數據推斷，綁年期將無法觸及流失最嚴重年資一群，難達至預期效果。

醫學會會長鄭志文關注近3年度服務16至20年後離職的醫生增幅最大，由2020/21年度20人，增3倍至22/23年度80人。他憂慮大批有經驗醫生離職，龐大工作壓力落在年資較淺者，若再綁年期是進一步施壓。

議員倡做一定年期才准專科培訓

立法會醫衛界議員林哲玄認為專科醫生已在公院工作至少6年，屬過勞最嚴重，綑綁年期是自相矛盾，反問「是不是要綁他們50年？」他憂慮萬一出現特殊情况如醫管局不滿工作表現、上司下屬不合或須離港等，是否不准有關醫生離開，建議從合約入手要求醫生承諾服務一定年期才准接受專科培訓，更易令人接受且彈性較大。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，中層醫生離職未必與工作量直接有關，更受工作滿足感、專業發展機會等影響，醫管局應深入了解他們的顧慮，研究針對方案，靠綁年期挽留是不切實際。他關注服務6至10年的醫生流失情况，指他們心境和人生追求與中層醫生不同，即使強制留下也會影響工作投入程度，政府須思考綁年期後可如何令他們更願意服務。

不同科培訓年期有異

醫學會籲清晰交代數據

醫管局回覆本報表示，上述服務年期是以員工每次受僱日期及最後服務日計算，包括所有全職醫生，沒就非本地培訓及二次受僱醫生作分類。凌霄志稱很少私家醫生會重返醫管局，但指上述數據很粗略，其分析未能完全反映實况，又認為當局必有準確統計醫生考獲專科後短期內離職數據，惟無公開，否則可令討論更健康。鄭志文稱不同醫生專科培訓年期有差異，上述計算有誤差，冀當局諮詢時清晰交代數據。

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