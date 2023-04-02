顧問業關注基線調查變長 署方：生態評估更準確

須專業人士簽核 業界憂缺才

另外，為提升環評的專業質素，環保署要求往後生態調查報告須由具相關專業資格或經驗人士準備、審核及簽署，以確保調查結果獲認可。有顧問關注部分較「冷門」物種例如兩棲及爬蟲類有否足夠的本地專家做生態調查。環保署稱，該修訂旨在將現有做法標準化和規範化，該署會按情况循序漸進推行，以確保業界有足夠合資格人士做生態調查，長遠為行業建立生態專家的專業資格制度。

據了解，有顧問在會上提出，若基線調查時間由最少4個月增至6個月，實際調查可能更長，以環保署制訂的指引，個別物種列明最少評估的月份和季節，以新增物種螢火蟲為例，需分別在乾、濕季，亦即4至6月及10至12月進行，中間相隔3個月，換言之整體評估時間合共9個月。

署方：要求更透明 讓倡議人早做調查

本報就此向環保署查詢，該署稱標準化生態調查方法、模式和時間可令生態評估的要求更公開透明，亦讓項目倡議人可因應工程時間表選擇提前做基線調查。上述安排可縮減絕大部分環評報告內生態影響評估所需時間。

事實上，修訂後主要評估物種清單與現時大致相同，包括哺乳類動物、蝴蝶、蜻蜓、魚類等，不過未有包括粉嶺高球場環評報告引發爭議的飛蛾。

政府會於本月向立法會提交精簡環評條例的修訂，並以「先訂立後審議」方式處理，預料最快7月至8月推行。

（城市保育）