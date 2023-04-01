無罩七欖遊客回歸 暢飲啤酒盡情歡呼 雨下首日2.3萬人入場 稍遜去年

2020及2021年的香港國際七人欖球賽均因新冠疫情停辦，去年賽事同因疫情延至11月舉行，至今年本港取消防疫，賽事3年多以來首度如期於3月下旬或4月初舉辦。

昨早七欖先舉行小型及青年賽事，入場觀眾不多，至中午首場正式女子組賽事在雨中開鑼，現場人流才逐漸增加，至晚上8時目測入座率約七成，球場兩側觀眾席幾近坐滿，露天看台及上層觀眾席則仍有不少空位。保安局長鄧炳強亦有現身球場，他說場內氣氛很好，希望盛事全部回來。

87歲日女球迷隔3年重臨

稱最愛港觀眾熱情

今屆賽事不再設防疫限制，毋須再如去年般展示快測結果及疫苗通行證才可入場，不少外國遊客今年重新來港觀賽，包括今年87歲、來自日本的婆婆Hirayama，笑言自己是香港七欖「老球迷」，至少已來港觀賽10年，最喜歡香港觀眾夠熱情，去年她擔心在防疫限制下入場會不方便，故沒來港，對於事隔3年可再來港觀賽感非常興奮，尤其今屆有日本隊伍作賽。她說欖球賽需在現場觀看才有氣氛，慨嘆香港七欖於疫下3年曾多次延期，令她非常傷心，沒心情看賽事直播，一直期待可再次來港。

美遊客：港屬氣氛最好一站

前日抵港的美國遊客Terry Byrd說，約5年前起每年到不同國家追看國際七欖賽事，形容香港站賽事不容錯過，因屬氣氛最好的一站，可惜去年本港仍有防疫限制，他擔心沒法進場，故即使已購票，最終仍選擇退票和取消來港。他對去年未能來港觀賽感失望，很高興今年七欖終取消防疫，故特地相約本已分散英國、南非等地定居的兒時欖球隊友來港觀賽，期待在毋須戴口罩下一起暢飲啤酒。居港外籍觀眾Vivin形容除罩令氣氛「瘋狂」，感恩終可「好好呼吸」及盡情為球隊尖叫。

今屆香港七欖首度增設女子組賽事，本港男女子隊首次可一同在主場出戰，不少本地觀眾特地入場支持，現場觀眾對港隊賽事亦尤其投入，每逢港隊球員成功突圍，場內均響起熱烈歡呼聲。自2018年起每年均入場觀賽的譚先生昨帶同區旗入場支持，他說雖然昨日港隊所有賽事均落敗，但認為盡力便好，已滿意表現。他說天公不造美令入場人次仍遜疫前，認為氣氛仍「差少少」。

外國客增 食店料生意升三成

居港美國人Susan亦是香港七欖常客，自2012年起每年入場，她說據觀察去年觀眾大多是本地人，支持香港隊為主，今年則明顯多了很多外國遊客，令全日不同時段不同國家作賽均有球迷歡呼，氣氛比去年好。於場內售賣中東食物及薄餅的Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria營運總監Sunny Rekhani說，早前估計今屆入場人數上升，故增加一半人手應對，受成本影響，今年食物價格較上屆升約10%，啤酒價格則不變。他說今年外國遊客較去年多，而外國客觀賽幾乎酒不離手，一日可花2000元飲啤酒，故有信心生意可升三成。