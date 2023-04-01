教局「積極研究」小學減叩門位 教界冀減音樂椅效應 升學顧問：家長絕望

教局稱諮詢持份者 未答涵中學否

本報向教育局查詢研究調整叩門位方面的細節及進度，局方回應稱留意到不同持份者對叩門位有不同看法，正就小學叩門位的安排諮詢相關持份者，包括已諮詢家庭與學校合作事宜委員會，並將諮詢辦學團體代表。至於相關調整會否適用於中學，局方未有正面回應。

目標24/25九成小學小班

昨日立法會教育事務委員會討論公營中小學學位規劃。面對學齡人口持續下跌，教育局計劃在2028年或之前停辦4間有時限小學，目標2024/25學年全港九成公營小學實施小班教學，並決定自下學年開始的4年內，暫緩中一每班派位人數「復位」至34人，即每班派位維持31或32人。

為小學校長的教育界立法會議員朱國強昨在會議上表示，局方只暫緩「復位」而未有其他方法解決問題，他與不少校長均感失望。他促請當局以行政指令方式，扣減各校的叩門位數目，減低「音樂椅效應」。

音樂椅效應是指學生在派位後，家長以叩門方式為子女轉向其他心儀學校，令原來弱勢的學校學生流失，影響開班數目。若一間名校有5班小一，叩門位便可吸納其他學校10至15名學生。

蔡若蓮回應稱，叩門位原意為學校保留彈性安排，包括滿足留級學生，亦可讓家長選擇自己更合適或心儀的學校。她說留意到業界有意見，當局會積極研究。

校長不同意一刀切取消

按教育局現時的叩門位機制，制定名額基於小一每班收生上限為標準班額之上約10%（見表）。鳳溪第一小學校長朱偉林表示，不同意一刀切取消叩門位，認為此舉或會影響學校及家長的需求，建議教育局可作過渡安排，例如可因學齡人口下降問題，將相關叩門名額減少。他又說，即使取消叩門位，學校仍會出現「音樂椅效應」，未能解決部分學校收生緊張的問題。葵涌區小學校長會主席徐起鸝表示，若局方取消或減少叩門位，相信家長會失望，認為局方調整叩門位時可因時制宜，平衡學校及家長各方需求，彈性處理。

升學顧問：學生失「唯一」機會

本身為家長的升學顧問梁永樂表示，中小學派位大多數以運氣為主，「好運就會派到心儀學校」，而叩門位為學生「唯一機會」可以用實力入讀學校，同時學校亦可以根據學生的學習能力挑選心儀學生，若取消叩門位，家長會非常絕望，認為是「不人道」做法，「連唯一機會都沒有」。梁又稱，減少叩門位無助解決現時學位規劃問題。他認為教育局應由其他政策方面着手解決問題，並非只調整叩門位。

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