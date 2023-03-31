七欖開波 運動店信復常助吸客 酒吧增人手「迎戰」

有3家分店的運動用品店Escapade Sports售賣七欖賽官方周邊商品多年，店舖零售經理Abid Hussain說，預計今年生意額為新冠疫情前同期七至八成，對比去年11月復賽則多五成。Abid指去年復辦賽事時香港仍有防疫限制，故從海外來港觀賽球迷不多，反觀近幾天都有遊客前來光顧，分別來自澳紐、英國、斐濟、南非等地；店舖最暢銷周邊商品為港隊Polo球衣，售價595元。

運動店、酒吧料生意增五成

記者昨到銅鑼灣耀華街及灣仔駱克道一帶酒吧觀察，僅少數為七欖特別裝飾，只有一家酒吧推出七欖相關優惠吸客。灣仔酒吧Carnegies店員說，近幾天已多了專程來港觀賽的旅客光顧，去年11月復辦賽事時生意已好轉，期待本周末生意額再升，預計增四至五成。公司亦要求啤酒供應商提供額外啤酒機，打算在酒吧門口設額外斟酒區招呼客人。

香港酒吧業協會主席錢雋永稱，以往七欖期間酒吧客人本地及外地旅客各佔一半，今次七欖在本港全面復常下舉辦，有信心有更多旅客來港，估計灣仔、銅鑼灣及中環一帶酒吧生意可較平日最少升一兩成。

貴價酒店房搶手

香港酒店業主聯會經理陳媛妍說，不少旅客特地來港觀賽，故七欖一向為酒店業黃金檔期，疫前酒店入住率可達九成甚至爆滿，今年則約八成，較上月約七成上升。陳又指觀察到整體酒店房價錢未見被大幅搶高，惟一些貴價酒店房間供應較緊張，樂見七欖成功吸引高消費旅客回來。