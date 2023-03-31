荃灣19小區 8隊有中資機構「夥伴」 南區全夥香港仔坊會

申請指引、立會文件未提 民署：「夥伴團體」非協議締約方

部分夥伴團體為其他小區的獲選承辦團體，其中南區利東一、二承辦團體南青鋒，同時是香港仔區的夥伴團體；承辦薄扶林區關愛隊的南區各界聯會，同時是香港仔、華貴等6小區的夥伴。荃景圍婦女會及荃灣葵青坊眾會分別承辦荃灣中心及愉景的關愛隊，亦分別是對方的夥伴團體。

大部分關愛隊均申報有夥伴團體，朱立威說，後者主要是中標團體平時在區內的合作對象，包括非政府機構、學校等，南區17小區關愛隊的夥伴團體均包括香港仔坊會，朱解釋，坊會在南區的社會服務規模大，亦邀請東華三院及明愛以不同方式合作，其中明愛在部分小區擔任夥伴。

太平保險陳沛良：未有金錢合作

荃灣19個小區中，8隊關愛隊的夥伴團體有中資機構，包括中石化（香港）、中國海外集團、中國太平保險（香港）、中國建築國際集團及華潤物業旗下「潤愛同行社區服務平台」。對於夥伴有眾多中資公司，黃偉傑稱關愛隊是新事物，加上時間趕急，會繼續爭取其他人支持。中國太平保險（香港）總經理、立法會議員陳沛良說，一向與荃灣海濱居民促進會（海濱小區的獲選團體）有義工服務合作，故應對方邀請，未來料提供人力支援，暫未有金錢合作，日後會否資助要視乎項目和需要。