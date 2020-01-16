南區17關愛隊 12為港島聯會員 學者：社會或質疑公帑助備戰區選 港島聯：建制上屆後一直服務社區

兩區36關愛隊33團體承辦 至少20與建制合作

香港島各界聯合會副理事長朱立威說，很多建制派在上屆區選後留在社區服務，不認為結果不公。

民政事務總署公布兩區關愛隊名單，南區和荃灣分別有33及27個團體申請首階段遴選，最終分別有15及18個團體通過共兩階段遴選，成為最終的承辦團體。署方稱稍後會與團體簽訂資助協議，以期在4月內開始服務。本報翻查資料，大部分承辦團體均具建制背景，如荃灣有至少12個承辦團體經常與建制派合作。

盼4月內開始服務

本報統計，至少20個承辦團體經常與曾參加區選的建制派地區人士合作，單計現任或前任區議員，便與10個團體有聯繫（見表1）。中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，過去政府透過區議會分配地方資源，由於區議員經選舉產生，不論建制或泛民取得資源，社會覺得相對公道；惟現時關愛隊資源屬行政分配，建制派獲大部分資源，或會令公眾質疑當局協助建制派建立地區陣地，甚至是預備來屆選舉。他認為當局審批時對各派別應一視同仁。

蔡子強：昔以區會分配資源 社會覺得相對公道

身兼民建聯南區支部主席的朱立威上屆區選連任失敗，他任會長的石排灣居民協會入選關愛隊。對於建制主導關愛隊，他認為主要因為建制地區人士在上屆區選後一直服務社區，並反問民主派為何不申請，他期望外界按關愛隊服務表現而非其背景作評價。

陳恒鑌：工作還工作 參選還參選 羅健熙：明顯清一色 多區選敗將

政府正檢討區議會制度，消息稱將保留部分民選議席，今年底改選。對於建制派獲撥款辦關愛隊會否與區選產生利益衝突，朱立威稱，曾參選者不一定再參選，認為若曾任區議員或有政黨背景就不能服務社區，做法不公。部分荃灣區承辦團體與民建聯新界西南立法會議員陳恒鑌有合作關係，陳認為，曾有參選者的平日工作獲政府撥款，如社工，同樣無利益衝突問題，「工作還工作，參選還參選」。

民主黨主席、南區區議會前主席羅健熙批評，關愛隊承辦團體明顯「清一色」，大部分與建制派有聯繫，當中不少是上屆區選敗將，指關愛隊變相由選民不支持的人服務社區，亦可能令市民感覺政府撥出資源，支持建制派預備參選。荃灣區議會主席陳琬琛稱，有居民反映盼關愛隊服務更多元，並強調區議會在服務市民有重要角色，冀當局增撥資源。

政府去年12月起接受關愛隊申請，每隊8至12人，兩年服務期可獲80萬至120萬元資助。據申請指引，承辦團體須聲明其僱員及成員沒違反國安法或作出不利國安行為，成員不能有刑事定罪紀錄。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676