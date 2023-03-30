林穎茜將離任副刑檢專員 刑檢科資深大狀剩一人

律政司發言人回覆查詢時說，不會評論個別員工動向。發言人續稱，如其他公私營機構一樣，「人事更替時有發生，任何人事變更均不會影響律政司的整體運作」。林穎茜曾任前刑事檢控專員江樂士助理，江樂士昨向本報說，一直認為，若林有一日離開律政司，可能是加入司法機構。

法律界：很可能任法官

立法會法律界議員林新強不評論林穎茜離任原因，但說多年來資深律師離開律政司，可能之一是工作未必盡如人意，另一可能是外面發展更好。他說律政司仍需盡力挽留人才，始終「做生不如做熟」，機構流失少，部門才會穩定。

1997年港大法律系畢業的林穎茜是律政司「紅褲子」出身，實習後擔任檢控官，2019年反修例風波後曾代表律政司處理多宗案件刑期覆核，及在社民連梁國雄搶文件案代表律政司，現時負責律政司商業罪案分科檢控。時任刑檢專員梁卓然2020年底請辭離開律政司後，林2021年曾與刑事檢控科時任副專員楊美琪及資深大律師譚耀豪輪流署任刑檢專員，最終由楊美琪擔任專員至今。

林本身循事務律師加入律政司，她在2020年實習3個月及獲大律師資格後，翌年「升仙」（senior counsel, SC）獲資深大律師資格。在「升仙」儀式後，曾任刑檢專員的上訴庭法官楊家雄、另一名法官區慶祥、原訟庭法官陳慶偉等均有到場祝賀。

明報記者