研可收報案市民照片影片 即時傳前線警調查用

現時市民可透過警隊網頁的電子報案中心，為23類非緊急案件報案，包括騙案、報失、交通阻塞、噪音等，市民可上載相片，惟相片大小有規限，亦未能接受影片及聲音檔案。警隊正研究日後更新至5G網絡後，可接受市民在緊急報案時提供相片及影片作證據，例如可疑人物或車的影像。另外，警隊作為「聯合數碼通訊平台（UDCP）」的參與部門，新的5G網絡亦可在聯合行動中提供跨部門內部通訊服務，提升救急扶危效率。

大型事故 警5G網絡可跨部門用

據了解，現時前線警員使用部門的手提電話拍攝證據後，主要使用已加密的公共流動網絡傳送，日後建立的5G網絡會優先讓警隊使用，在大型天災現場時避免與市民「爭用」相同網絡而導致無法傳送資料的情况；警方去年自行開發電子搜救地圖方案協助山野搜救，有關5G網絡亦有助提升搜救能力；日後若出現如新冠疫情般的情况，該5G網絡亦可供醫療部門使用，並可協助其他部門作遙控決策。