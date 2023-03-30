資料曾外泄 美制裁停更新 1.9億元換人事紀錄系統

採開放源碼軟件 不受供應商行動影響

保安局及警方昨日（29日）提交立法會文件，透露2013年起推出第二代人事資訊通用系統，處理共約3.6萬名人員的人力資源紀錄及人事事宜。文件提出翻新第二代系統，將系統整個核心資料庫遷移至新系統作妥善維護，避免再次發生被供應商鎖定情况；又指新系統將適當採用開放源碼軟件，確保自主性和靈活性，亦不會受供應商行動或決定所影響。

文件提到，第三代系統將透過人工智能作人員分析，期望合理配置人力資源；新系統亦會電子化所有人事及福利相關服務申請，及新增水印技術強化資訊科技保安。至於第二代系統使用的商業分析方案已停產，警方指新購置的商業分析方案除將取代舊方案，並嵌入至應用程式，以優化人力資源管理及提升分析能力。

被問及警方日後採購需否考慮國安因素，保安局前局長、立法會議員黎棟國稱是「理所當然」，否則付款後遭供應商拒絕維修或更新而無法使用系統屬不能接受。對於是否採購內地製產品，他說仍需視乎供應商能否提供合適服務及合理價錢等。