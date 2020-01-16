警倡52億換通訊系統 前線可傳影畫 採用5G 另建影像平台AI辨疑人 議員促訂使用守則

添3萬個對講機 文件：現僅向控制台口述多限制

有立法會議員認為，日後無線電對講機如具攝錄功能，擔心隱蔽拍攝公眾活動構成私隱問題，促請警方訂立使用守則。被問及警方曾否諮詢私隱專員公署，公署昨回覆本報稱​​不評論個別諮詢，不同政府部門不時就個人資料私隱相關事宜諮詢公署，公署會反映有關意見。

保安局及警方昨天向立法會提交文件，提到現時採用TETRA技術，前線人員只能向控制台及指揮中心口述現場情况，導致現場情况及執勤信息較零散，甚至發生遺漏或傳達不全面情况；在應付惡劣天氣和山嶺搜救等緊急情况，TETRA限制不同參與部門的協調，建議建立可靠、高穩定性及持續性的5G網絡。警隊最近一次更換及提升指揮及通訊系統是2016年，獲財委會撥款8.55億分階段升級至第四代系統。據悉部分階段因疫情延誤仍未落實。

文件指基於國安、通訊服務安全性及成本效益等，建議通訊系統基礎設施採用「政府為主、商業為輔」混合模式，政府將建設和營運系統的核心網絡和基站，滿足關鍵任務通訊的要求，同時租用商業網絡服務，善用其信號發射站數量多且覆蓋廣的優勢。

緊急行動單位優先用 未定供應商

據了解，新一代通訊系統會優先給予參與緊急行動的單位使用，如衝鋒隊、機動部隊等，再循序漸進更換前線的無線電對講機。至於無線電對講機會否整合拍攝及錄像功能，抑或分開通訊用對講機及拍攝用的電話，以及會使用哪個地方的供應商，據悉警隊仍在探討不同方案，暫未有定案。據悉警隊曾參考不同國家警隊的例子，亦曾為系統做「概念驗證」。

江玉歡：攝錄時思考是否必須 須知會對象

新思維議員狄志遠指若拍攝過程變得隱蔽，擔心構成私隱問題，建議警方制定指引，限制前線警員使用情况，強調「不是隨便可用」。他又以將軍澳反填海遊行為例，擔心過度監察會窒礙市民參與公眾活動自由，「即使參與都會構成心理壓力」。選委會界別議員江玉歡稱，現時警方審批公眾活動加設很多條件，形容安排已「相當規範」，故認為警方在攝錄時要「諗清楚，不是必須使用」；提議有關部門制定使用守則，包括每次攝錄時須通知攝錄對象，及規定在什麼情况下才可使用等。

強調有制衡 料有類似「隨身攝」指引

警方大部分前線人員均配備隨身攝錄機，現時有指引規管前線警員何時啟用，包括只可在「對抗場面」或「可能發生破壞社會安寧事件」中使用，錄影前先知會當事人等。據了解，警方日後使用新一代通訊系統，如需錄影或拍攝蒐證，亦會有類似指引規範，強調「會有制衡」。

新增通訊項目涉52億公帑，警隊新財政年度預算開支則為268億元。保安局前局長、立法會議員黎棟國認為政府財政穩健，「簡約公屋都花近300億元」；而文件只列初步估算，相信警方代表在保安事務委員會和財委會將進一步解釋細項，並有審計署最後把關。江玉歡認為花公帑提升科技「合理」，否則警隊設備將會落後，相信警方代表會在立法會交代使用細節。

保安事務委員會將於下周二（4月4日）開會討論警方採購建議。

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