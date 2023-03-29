北都人工島「都會做」 李家超：應着眼競爭力

稱倘缺地發展經濟 租金難贏對手

李家超昨出席行會前見記者，被問到是否認同葉太就交椅洲人工島的說法，他沒有正面回應。他說審視本港土地供應除了照顧居住和經濟發展需要，亦要兼顧競爭力，土地限制令香港在房屋問題和競爭力面對樽頸，強調北都和交椅洲人工島能在未來30年及50年，為香港帶來效益和競爭力。他又說，倘香港沒足夠土地發展經濟和商業，商舖和寫字樓的租金未必能「打贏」競爭對手。他又舉例，本港人均居住面積低於新加坡、上海和深圳，反問為何不能改善居住面積。

李家超提到，香港填海土地面積約佔7%，比例與其他城市相比不算多，亦少於新加坡。他重申發展局會聽取不同意見，並會就項目向社會提供相應和具科學基礎的數據參考。

針對北都發展，政府成立北部都會區統籌辦事處，立法會發展事務委員會昨討論為辦事處增設3個首長級編外職位。工聯會鄧家彪質疑，當局僅為北都設立統籌辦事處，未為交椅洲人工島另設辦事處。發展局長甯漢豪解釋，北都項目較特別，佔地較廣，除涉土地議題，亦涉及產業發展及鄉郊生態等，所以需設統籌辦事處。她又說，儘管人工島未設專門辦事處，可持續大嶼辦事處投放不少精力在該項目。

多名議員質疑「北都辦」主任並非甲一級政務官，是否有足夠能力處理整個北都政策的協調。甯漢豪說，昔日十大核心工程設高層次督導委員會，由等同於現時的政務司長領導，而北都辦主任職級已相當高，督導委員會更由特首領導。

議員質疑北都辦主任職級不夠

多名議員表示，政府為北都設立辦事處後，市民將有更高期望，希望當局能在北都發展上發揮更好效益。