紅磡數百人擠食肆外 警維持秩序

本報記者昨中午到土瓜灣和紅磡，發現載有內地團客的旅遊巴頻密進出，接載旅客到食肆用膳。在紅磡崇安街嘉樂軒門外約有300至400旅客聚集，包括排隊進入食肆及剛用膳完畢等候旅遊巴接走，門口設圍欄和膠帶管控人流。旅客未見鼓譟，部分人隨地吐痰及吸煙，有附近大廈保安員擔憂影響街道衛生。土瓜灣偉恒昌新邨富源酒樓外則約有200名旅客排隊，職員安排旅客從正門內進用餐，用膳完畢的旅客從側門離開。上述兩店門外均有警員戒備及協助維持秩序。

何顯明認為，遊客集中同一時段到相同食肆用膳的問題難以解決，曾建議遊客到郵輪碼頭用餐分散人流，未知政府和業界會否接納。

區會倡助分流 郵輪碼頭：定位不同

啟德郵輪碼頭營辦商WCT郵輪業務總監班智榮（Jeff Bent）昨回覆本報查詢稱，碼頭大部分食肆以婚宴酒家為主，僅極少數提供「團餐」。他透露曾有旅行社向相關食肆查詢，因餐價超出預算而無安排團客光顧。他引述旅遊業界認為，郵輪碼頭購物配套不及旅遊旺區，故以購物作招徠的內地團一般不會到郵輪碼頭用膳。