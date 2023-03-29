團客阻街3招分流 限明天落實 用餐最少半小時 旅監：倘無改善或進一步規管

李家超促相關部門處理旅客擠塞

馬豪輝昨接受本報訪問時說，已要求旅行代理商為旅客預留最少30分鐘而非15分鐘用膳時間；確保旅遊巴在用膳後才到場接載旅客，而非在附近道路逗留；以及長遠物色其他地區有興趣招待旅行團的食肆等，期望減少影響居民及滿足旅客體驗。至於團餐價格和質素，他認為「有人滿意，有人不滿」，難以規管及客觀釐定統一水平。

「立食」因長者肚餓 旅監認觀感不佳

早前有旅行社安排內地旅客站在街頭食「兩餸飯」，馬豪輝說局方無收到違規投訴，但承認「立食」在「觀感上做得不好」，經調查後得悉當時有年長旅客等候用膳時肚餓，故轉購「兩餸飯」，涉事旅行代理商知悉事件引起迴響，表明不會再作有關安排。

旅監局昨與接待內地團的業界及區內食肆負責人會面，敦促他們推行改善人流管理方案，局方稱相關持份者承諾實施多項改善措施。旅監局又稱，昨派員到九龍城區內較多內地團活動的地點巡查，認為人流問題已大幅改善。本報記者昨到場觀察，中午時分仍各有數百人在當區兩間食肆排隊等用餐（另見稿）。

李家超昨出席行政會議前見傳媒，被問及「平價團」再現，政府會否立法規管質素，包括限制旅客到訪商店或食肆。他說本港現處復常初期，運力和管理方面的問題都要處理好，涉及謀劃、措施和管理制度。他相信一旦想到好方法，旅遊便可持續發展，旅行團任何成員有好的經歷，對某個地區帶來的問題亦會處理好。

業界稱代理欠準備 質疑規管

據悉，旅遊事務署轄下「旅遊業策略小組」昨早亦開會，由旅遊事務專員沈鳳君主持。有與會者透露，大部分成員同意相關食肆只是提供餐飲服務，造成「墟冚」場面的責任在旅行代理商準備工夫不足，未有與食肆做好預約及協調。他提到，有成員質疑規管的必要，對事件發酵至討論立法感「摸不着頭腦」，認為只要旅行代理商做好地區和時間分流，便能解決問題，亦相信食環署和警方等部門在必要時會執法。

餐飲業：排長龍因多店疫下結業

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，現時本港每日接待的內地旅客量只及疫情前約五成，大排長龍主因之一是提供團餐的食肆在疫情期間結業，預計相關食肆會隨着社會復常增加。他透露現時本港約有1.7萬間食肆，僅2000多間提供團餐，大部分製作成本每人80至100元不等，現時低價團每人預算只有40至60元，食肆即使願意招待亦屬「密食當三番」，對業界吸引力不大。

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