上網電價鼓勵民間裝太陽能板 政府帶頭「水上試驗」

近年興起浮動太陽能板發電系統，根據水務署網站資料，系統除利用太陽光的可再生能源發電外，亦有減低水分蒸發及藻類滋生、省卻珍貴土地資源及提高太陽能板發電效率等優點。

3水塘、城門河裝浮動板 助減水分蒸發、增發電效率

水務署於2017年2月在石壁水塘安裝本港首個浮動太陽能板發電系統，由352塊太陽能板組成，在水塘表面局部鋪設太陽能光伏板和安裝小型太陽能收集系統，每年可生產12萬度電，發電供水塘內的抽水站使用，為抽水站節省25%電費支出。該署先後於2017年10月及2022年4月，在船灣淡水湖和大欖涌水塘裝設第二和第三個浮動太陽能板發電系統，供電予水塘內的空氣壓縮機房使用。

水務署在網站提到，上述3個水塘安裝3套各100千瓦的小型系統作先導計劃，各系統每年發電可達12萬度，相當於36戶普通家庭的年用電量，每年減少84公噸二氧化碳排放量，上述3個項目可為香港日後發展大型浮動太陽能板發電場提供參考數據。

另外，渠務署去年8月起試驗於沙田城門河安裝全港首個河上浮式太陽能發電系統，首階段計劃包括安裝6塊太陽能板，一年產電約3000度，足夠一個3人家庭一年用電。該署預料最快今年初推行下階段計劃，會在原址安裝60塊太陽能板，每年總發電量約3萬度電，系統會接駁電網及供電予城門河兩旁的政府設施。

渠務署去年3月底亦在新田蓄洪池首度引入浮式太陽能發電系統。