來歷不明 200太陽能板漂至沙洲龍鼓洲 水署：無遺失浮動板 環團：板有損毁或釀污染

淨灘義工接獲市民通知 漁署：安排承辦商移除

漁護署昨晚回覆本報查詢表示，該署近日發現有大型太陽能板結構在沙洲及龍鼓洲海岸公園範圍內漂浮，遂張貼通告請有關人等與該署聯絡，惟至昨天尚未接獲任何回覆，因此該署正安排承辦商於天氣情况穩定時移除有關結構。漁護署又稱，較大型垃圾包括大量竹枝，會受各種因素如天氣、風向、水流等影響，漂浮到龍鼓洲後灘的地方，並在該處積聚；若有關情况出現，該署會按情况安排服務承辦商清理。

「海洋拾荒者」Kitti向本報表示，她過去幾年經常出海清理海洋垃圾，主要是發泡膠、膠樽、膠袋等，從未見過有大量太陽能板，形容這已非她一人之力可以處理，故已將事件轉介政府部門跟進；又指市民如自行安裝浮式太陽能板，應妥善安裝，以免在惡劣天氣下損毁，變成大型海洋垃圾。

根據海洋拾荒者提供於3月19日（上周日）拍攝的相片及片段顯示，沙洲碼頭附近沿岸堆積了200多塊太陽能板，以市面太陽能板每塊面積約1.6平方米計算，沙洲的太陽能板佔地約320平方米，旁邊亦有大量竹枝等垃圾。

渠署截稿前未回覆

翻查資料，政府多個部門均有安裝太陽能發電系統，大部分設於天台或地上，水務署及渠務署則分別在水塘及河道有安裝浮式太陽能板（見另稿）。水務署昨回覆稱，該署沒有遺失浮動太陽能板，又指過去兩年香港經歷多次8號風球的風暴吹襲，該署的3個浮動太陽能發電系統未有損毁或脫離原來位置，可見系統在設計及建造上均具抵禦颱風的能力。本報亦向渠務署查詢，至截稿前未獲回覆。

環團促查是否有人惡意棄置 籲政府訂立回收、棄置方法

環境及生態局稱，太陽能光伏板主要含玻璃、鋁金屬及半導體等固體物料，一般情况下不會釋出有害物質，可按棄置一般廢物方式處理。

不過，綠色和平項目主任伍漢林說，大部分太陽能板生產商已可控制及處理生產時可能出現的含有四氯硅烷（SiCl4）劇毒污水，但不少太陽能板含鉛、鎘等重金屬，而相片顯示太陽能板有損毁，有可能令有害化學物污染海水和海洋生物。

伍漢林說，本港現階段沒有回收處理太陽能板的清晰指引，隨着近年使用太陽能板愈趨普及，政府應盡快做好準備，長遠需要有系統的方法回收和正確棄置太陽能板，以避免二次污染。

明報記者 馬耀森、陳柔雅