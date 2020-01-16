港燈燃料費再加 淨電費貴中電三成 議員批兩電「賺到盡」 謝展寰：研增分擔能源成本機制

兩電料燃料費短期可降

立法會環境事務委員會昨日討論兩電燃料調整費。中電蔣東強表示，國際燃料價格最近從高位回落，走勢有穩定迹象，最近幾星期煤價明顯下跌，如國際燃料價格繼續維持較低水平，相信燃料調整費短期會向下調整。

港燈表示，國際能源價格飈升幅度導致用戶繳交燃料調整費用增幅前所未見，但若燃料價格下降趨勢持續，預料燃料調整費年中回落。港燈又解釋，由於調整機制需要幾個月時間，因此實質變動會滯後反映。

港燈燃料費較去年初升2.3倍 中電同期升六成

事實上，兩電今年1月起均大幅調升淨電費（由基本電費及燃料調整費組成），當中燃料調整費按現有機制「凍結」兩個月，到3月兩電即再加價，昨兩電公布再調升下月燃料調整費，當中以港燈加幅較大，4月1日起每度電90.6仙，較1月增近一成，若與去年1月比較，至今年4月升幅達2.3倍；同期中電燃料費升64.5%。兩電4月1日起的淨電費分別是155.2仙（中電）及205.1仙（港燈），維港兩岸的淨電費差距再拉開，兩者相差49.9仙，港燈淨電費較中電貴約32.2%。

批燃料費加幅全轉嫁用戶 議員倡研直接補貼燃料費

與會多名議員批評兩電「賺到盡」。實政圓桌田北辰指兩電過去10多年平均電費加幅高於通脹差不多一倍，認為政府可考慮直接補貼燃料費；民建聯梁熙稱兩電違反《管制計劃協議》中列明「以合理價格提供服務」的精神，又指兩電「加價唔係確保唔蝕錢，而係為了賺到盡」；航運交通界易志明說，燃料費急升要市民承擔，「係咪叫市民『食晒佢』，政府無角色」，又指外國會為市民提供補貼，詢問政府會否介入。

謝：長遠要拉近兩電差距

謝展寰回應時說，兩電現行利潤管制協議到2033年屆滿，屆時會檢討現有機制及考慮不同方案。他指現有機制有不足之處，當能源價格急升，電力公司可將所有成本轉嫁用戶，當局會與兩電磋商，引入分擔能源價格成本的機制，但方案需得到兩電同意；又稱兩電現未有違反協議。

港燈用煤佔比較高 煤價兩年升5倍拉大電費差距

對於有議員指兩電加價步伐不一致，過去一年多港燈增加燃料費的幅度較大，以致兩電的淨電費差距不斷增加，謝展寰回應稱，維港兩岸電費有明顯差距「困擾好多人」，政府觀察到兩電燃料組合不同，例如國際煤價過去兩年上升5倍，而港燈一半發電燃料是煤，中電用煤較少，亦有核能平穩價格，在能源危機下兩電電費差距更大；他認為長遠「肯定要拉近」，要探討不同方法。

港府擬撮合兩電跟內地合作

不過，謝展寰指出有基建限制，例如政府計劃於將軍澳132區填海，但並非短期內完成；另港府會與國家能源局商討，「撮合兩電與內地合作」，輸入更多潔淨能源，若取得進展會適時公布。

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